Dessers: ‘Ik heb daar wel een slechte nacht van gehad, dat kan ik zeggen’

Zondag, 31 oktober 2021 om 15:04 • Jeroen van Poppel

Cyriel Dessers was zondagmiddag het goudhaantje bij Feyenoord door in blessuretijd het enige doelpunt tegen Sparta Rotterdam (0-1) te maken. De 26-jarige spits verscheen na afloop opgetogen voor de camera bij ESPN en erkende veel last te hebben gehad van zijn gemiste kans in de slotfase tegen RKC Waalwijk (2-2). "Of ik nu in de basis kom? Het kan hard gaan, inderdaad", zei Dessers met een glimlach op zijn gezicht.

Het was voor Dessers zijn derde doelpunt voor Feyenoord, allemaal gemaakt als invaller. "Tot nu toe scoor ik al mijn goals in de extra tijd, dus dan krijg je snel het etiket van 'supersub', dat wil ik het liefst niet", aldus de Belg. "Maar ik ben gewoon blij dat ik het team heb kunnen helpen, dit zijn fijne punten voor ons." Twee weken geleden miste Dessers nog een cruciale kans tegen RKC door van dichtbij over te schieten. "Daar heb ik wel een slechte nacht van gehad, dat kan ik wel zeggen", erkende hij zondag.

Zijn winnende treffer tegen Sparta kwam voor @feyenoord én Cyriel Dessers zelf op een goed moment:



"Ik heb na RKC wel een slechte nacht gehad." ??#spafey pic.twitter.com/JxoHGVd6aE — ESPN NL (@ESPNnl) October 31, 2021

"Daar heb ik wel twee, drie dagen last van gehad. Dat zou eigenlijk niet mogen, maar daarna heb ik de knop wel omgedraaid. Het is ook het leven en het lot van een spits, dan moet je gewoon klaar zijn om die volgende kans wél te maken. Vandaag schiet ik hem goed binnen, daarom denk ik dat ik daar goed op heb gereageerd", aldus Dessers, die naar eigen zeggen wel steeds beter kan omgaan met gemiste mogelijkheden. "Toen ik jonger was had ik daar vaker last van. Ik heb daar wel stappen in gezet, maar het was mijn eerste keer starten in De Kuip, ik wilde het heel graag laten zien. En als je dan een belangrijke kans mist op het einde, dan voel je je wel slecht."

Dessers stond bij zijn winnende doelpunt op de goede plek opgesteld bij de tweede paal om een doorgekopte hoekschop ineens in de verre hoek te plaatsen. "Ik kan het eigenlijk niet zo goed uitleggen", zei Dessers, terwijl hij de beelden van zijn goal te zien kreeg. "Ik voelde als het ware dat die bal daar ging komen. Ik deed helemaal niet mee in het gedrang. Ik kan het zelf ook niet goed uitleggen. Ik zag dat Maduka Okoye, die ik ken van Nigeria, er nog met een hand aan zat, toen ik nog even stress, maar toen zag ik hem in het netje gaan. Ook dat is op de automatische piloot. Ik raak hem goed en zuiver, niet wild met de wreef, maar een beetje op gevoel."

Feyenoord doet door de late zege helemaal mee om de bovenste plekken in de Eredivisie. "De ontlading was heel groot", vertelde Dessers of de sfeer in de kleedkamer. "Het was zo'n moeilijke wedstrijd. Sparta was super stug en taai. De hoop bij hen groeit en wordt bij ons net iets minder. Als je dan op het einde nog kan winnen, dat zijn voor ons echt toppunten. Daar moeten we echt blij mee zijn."