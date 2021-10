‘Agüero kalm maar bezorgd na diagnose over hartprobleem’

Sergio Agüero kampt met een hartritmestoornis, zo blijkt volgens El País uit een eerste diagnose in het ziekenhuis. De 33-jarige spits van Barcelona werd daar zaterdagavond laat opgenomen, nadat hij zich tegen Deportivo Alavés (1-1) had laten vervangen vanwege pijn op de borst. Agüero blijft nog een paar dagen ter observatie in het ziekenhuis.

Agüero ging in de 41e minuut van de thuiswedstrijd op het gras liggen, zonder dat daar een duidelijke aanleiding voor was. De Argentijn hield zijn hand op zijn borstkas en nek en werd minutenlang behandeld. Uiteindelijk liet hij de gebrachte brancard links liggen en liep hij zelfstandig van het veld. In de kleedkamer besloot de technische staf van Barcelona dat Agüero per ambulance naar het Hospital de Barcelona moest worden gebracht.

Daar onderging Agüero enkele cardiologische onderzoeken, waaruit is gebleken dat hij last heeft van een hartritmestoornis. Volgens El País reageerde de aanvaller 'kalm maar bezorgd' toen hij de diagnose van de artsen kreeg. Het is nog onduidelijk wat dat zal betekenen voor de voetballoopbaan van Agüero, die in ieder geval voorlopig aan de kant staat. De Zuid-Amerikaan had op twaalfjarige leeftijd overigens ook al eens last van een hartritmestoornis.

Het was zaterdagavond voor Agüero zijn vijfde wedstrijd in het tenue van Barcelona. Hij maakte afgelopen week zijn basisdebuut in de 1-0 nederlaag tegen Rayo Vallecano en verscheen zodoende zaterdag voor de tweede keer aan het startsignaal. Hij werd uiteindelijk vervangen door Philippe Coutinho. In de Clásico tegen Real Madrid (1-2 verlies) maakte hij zijn eerste goal als Azulgrana.

Naast Agüero zal ook Gerard Piqué dinsdag niet van de partij zijn als Barcelona op bezoek gaat bij Dynamo Kiev. De 34-jarige centrumverdediger liep tegen Alavés een kuitblessure op en is voor onbekende tijd uitgeschakeld, maar kan volgens Barça zeker niet midweeks spelen in de Champions League. Ansu Fati, Frenkie de Jong en Sergi Roberto trainden zondag deels mee, waardoor zij nog kans maken om het duel met Kiev te kunnen halen.