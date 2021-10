Dumfries helpt Inter met assist aan eenvoudige zege op Udinese

Zondag, 31 oktober 2021 om 14:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:27

Internazionale heeft zondagmiddag de derde plek in de Serie A steviger in handen genomen. De ploeg van trainer Simone Inzaghi imponeerde amper, maar was in eigen huis wel met 2-0 te sterk voor Udinese. Joaquín Correa nam beide Milanese treffers voor zijn rekening en verdubbelde daarmee zijn seizoenstotaal. Bij het tweede doelpunt kwam het voorbereidende werk van Denzel Dumfries, die in tegenstelling tot Stefan de Vrij wél een basisplaats had.

Inzaghi koos er met het oog op de Champions League-wedstrijd tegen Sheriff Tiraspol voor om niet met de sterkste elf te beginnen. Naast De Vrij, die zijn tweehonderdste wedstrijd had kunnen spelen, namen onder meer ook Lautaro Martínez en Matteo Darmian plaats op de reservebank. De eerste helft was het aanschouwen amper waard en wisten beide ploegen maar mondjesmaat tot kansen te komen. Nicolò Barella stuitte op Marco Silvestri en Andrea Ranocchia mikte over. Ook een tweede poging van Barella kon niet tot doelpunt worden gepromoveerd na een klein half uur spelen.

Dumfries ?? Correa ?? Weer slaat Joaquin Correa toe! Op aangeven van Denzel Dumfries verdubbelt de Argentijn de voorsprong: 2-0 ??#ZiggoSport #SerieA #InterUdinese pic.twitter.com/6vFol8512P — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 31, 2021

Zo saai als de eerste helft was, zo vermakelijk was het tweede bedrijf. Na een uur spelen kwam Inter verdiend op voorsprong, toen Correa er vandoor was aan de linkerkant, naar binnen trok en raak schoot in de korte hoek: 1-0. De thuisploeg was in het eerste kwart van de tweede helft heer en meester en kreeg via Edin Dzeko al snel de gelegenheid om de score te openen, maar de spits stuitte op Silvestri. De rebound was niet besteed aan Dumfries, die zijn inzet van de lijn gehaald zag worden door een Udinese-verdediger.

Niet veel later zou de tweede Milanese treffer alsnog volgen. Dumfries behield aan de rechterkant van het veld het overzicht en stelde Correa in staat om zijn tweede van de middag te maken. De aanvaller controleerde, legde de bal goed voor zichzelf en vond de linkerkruising: 2-0. Inzaghi bracht vervolgens Alexis Sánchez en Arturo Vidal binnen de lijnen en zag hoe laatstgenoemde rakelings naast schoot op aangeven van Dzeko. Ook Martínez kreeg nog tien minuten speeltijd gegund, maar aan de score veranderde, mede door een afgekeurde treffer van Udinese, niets meer.