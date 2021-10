Dessers redt in blessuretijd volle buit voor Feyenoord tegen Sparta

Zondag, 31 oktober 2021 om 14:04 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:42

Feyenoord is er zondagmiddag op de valreep in geslaagd om te winnen van Sparta Rotterdam. De weinig verheffende stadderby leek af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, totdat Cyriel Dessers de bal in blessuretijd binnen plaatste: 0-1. De ploeg van Arne Slot heeft als nummer drie in de Eredivisie nu een achterstand van respectievelijk twee en vier punten op PSV en Ajax, die beide een duel meer hebben gespeeld. Sparta blijft steken op de zeventiende plek.

Slot voerde één wijziging door bij Feyenoord: Alireza Jahanbakhsh kwam terug in het basiselftal in plaats van Fredrik Aursnes. Het aanwezige publiek op Het Kasteel werd in de eerste helft allesbehalve verwend, want beide ploegen konden nauwelijks hoogtepunten noteren. Pas aan het eind van de eerste helft slaagde Feyenoord er drie keer achter elkaar in om Maduka Okoye te testen. De doelman van Sparta had twee prima reddingen in huis op schoten van Jahanbakhsh. Een harde knal van Luis Sinisterra liet Okoye echter half door zijn handen glippen. De goalie had geluk dat de bal op het dak van zijn doel eindigde.

Sparta zette daar voor rust slechts één dreigend moment tegenover. Adil Auassar zag zijn schot vanaf achttien meter aangeraakt worden door verdediger Marcus Pedersen, waarna Justin Bijlow de bal alert over zijn doel tikte. In een wedstrijd waarin echte kansen duidelijk schaars waren, had Feyenoord zeven minuten na rust op voorsprong moeten komen via Bryan Linssen. De spits ontving een perfecte lage voorzet van Sinisterra, maar kreeg de bal niet onder Okoye door geschoven.

Sinisterra probeerde het even later met een venijnig schot van een meter of zestien, dat door Okoye met moeite werd weggetikt. Tom Beugelsdijk voorkwam vervolgens dat een aanvaller van Feyenoord de rebound kon intikken. In een poging de zege binnen te halen bracht Slot na een uur spelen Cyriel Dessers en Aursnes in. Twaalf minuten voor tijd dook Dessers voor het eerst dreigend op, maar de spits wist zijn voet niet tegen een 'koppass' van Sinisterra te zetten. In de tweede minuut van de blessuretijd was het alsnog raak voor Dessers. De Belg stond bij de tweede paal op de goede plek opgesteld om een doorgekopte hoekschop ineens in de verre hoek te plaatsen: 0-1.