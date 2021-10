Ibrahimovic heeft verbeterpunt voor Mbappé: ‘Dan kan hij heel goed worden’

Zondag, 31 oktober 2021 om 13:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:55

Zlatan Ibrahimovic vindt dat Kylian Mbappé zichzelf te weinig uitdaagt. De veertigjarige spits van AC Milan laat in gesprek met Téléfoot ook zijn licht schijnen op Paris Saint-Germain, de club waarvoor hij tussen 2012 en 2016 uitkwam. "Missen jullie me in Frankrijk?", vraagt Ibrahimovic met een knipoog bij de Franse tv-zender.

"Want waar moet je het over hebben sinds ik weg ben?", vervolgt Ibrahimovic. "Het moet saai zijn om nu in Frankrijk te werken." In dat land was de Zweed succesvol bij Paris Saint-Germain, waarvoor hij 156 keer scoorde in 180 officiële duels. "Ik was een van de eerste spelers die naar PSG ging toen de club werd overgenomen. Zonder mij was PSG niet geworden wat het nu is. Sommige mensen denken dat ik kwam voor het geld, de stad, het leven. Nee, ik kwam en alles veranderde", aldus de immer zelfverzekerde aanvaller.

Ibrahimovic heeft dus ook opbouwende kritiek voor Mbappé, een van de sterren van het huidige PSG. "Ik hou van Mbappé, maar hij doet niet genoeg", vindt Ibrahimovic. "Hij kan heel goed worden als hij zichzelf pijn doet. Hij moet bloed proeven en op vuur lopen. Omring jezelf met mensen die je vertellen dat je niet goed genoeg bent en dat je de beste zult worden."

Afgelopen zomer werd Mbappé bij PSG ploeggenoot van Lionel Messi, met wie Ibrahimovic één jaar speelde bij Barcelona. "Het is een goede uitdaging voor Messi", vindt de ervaren centrumspits. "Hij probeert iets nieuws na een lange periode bij Barcelona en hij is vertrokken naar een zeer ambitieuze club die alles wil winnen en in opkomst is."

Zelf is Ibrahimovic op veertigjarige leeftijd nog altijd actief bij AC Milan, waarmee hij droomt van het kampioenschap. "Om dat mogelijk te maken moeten we erin geloven en hard werken. Dat zijn de sleutelwoorden. Of ik verrast ben door mijn eigen optredens? Nee, ik ben de beste. Je kunt niet verrast zijn als je de beste bent." Voorlopig denkt hij nog niet aan stoppen. "Ik heb niets meer te bewijzen, maar ik wil er geen spijt van krijgen als ik met pensioen ga en achteraf inzien dat ik door had kunnen gaan."

Het zou zelfs kunnen dat Ibrahimovic nog naar een andere club gaat. "Ik weet niet zeker of AC Milan mijn laatste club wordt", aldus de voormalig Ajacied. "Ik wil zo lang mogelijk spelen. Ik heb een grote rol bij Milaan, een aantal prachtige verantwoordelijkheden, waaronder leiderschap. Het is een situatie die bij me past en die me veel oplevert omdat ik de oudste ben. Het is het eerste team waar ik deze rol heb gespeeld."