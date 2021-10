James gaat volledig door het lint tegen Qatarese arbiter en krijgt rood

Zondag, 31 oktober 2021 om 13:14 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:52

Voor James Rodríguez is het een weekend om snel te vergeten. De middenvelder, die momenteel uitkomt voor het Qatarese Al-Rayyan, was het in de wedstrijd tegen Al-Arabi niet eens met een beslissing van de arbiter en moest door ploeggenoten worden tegengehouden toen hij verhaal ging halen. Het leverde James twee gele kaarten op, waarna hij woedend met ontbloot bovenlichaam de catacomben indook.

Voorafgaand aan de rode kaart, die diep in de blessuretijd van het met 2-1 verloren duel viel, was James notabene zelf het slachtoffer van een doldwaze actie. De middenvelder pikte op de rand van het strafschopgebied de bal op, maar werd getorpedeerd door Ahmed Fathi, op borsthoogte inkwam. De speler van Al-Arabi kwam er met slechts geel vanaf. James was het daar duidelijk niet mee eens en beklaagde zich bij de scheidsrechter, waarop ook hij een gele prent zag.

James getting 2 yellows for dissent pic.twitter.com/QHE0shoV8y — ?????? (@footdzvideo) October 30, 2021

Die gele kaart leidde tot zoveel frustratie bij de Colombiaan, dat hij volledig doordraaide. De middenvelder snelde zich achter de scheidsrechter aan, maar kon ternauwernood worden tegengehouden door enkele ploeggenoten. Toen hij vervolgens alsnog niet tot bedaren kwam, besloot de arbiter hem een tweede gele en dus rode kaart te geven. Met een provocerend applaus richting de arbiter dook hij niet veel later al rennend de catacomben in.