‘Tottenham heropent gesprekken met beoogde opvolger van Nuno Espírito’

Zondag, 31 oktober 2021 om 12:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:26

Nuno Espírito Santo had zich zijn avontuur als trainer van Tottenham Hotspur vermoedelijk heel anders voorgesteld. De Portugese oefenmeester staat onder hoge druk in Noord-Londen en moet zelfs al vrezen voor zijn baan, daar Italiaanse media weten dat de club een nieuwe poging gaat wagen om Antonio Conte in te lijven. Laatstgenoemde stond afgelopen zomer ook al hoog op het wensenlijstje van Tottenham, maar zag het toen niet tot een akkoord komen.

Tottenham ging zaterdagavond in eigen huis met 0-3 onderuit tegen Manchester United, waarmee Nuno Espírito de tweede trainer werd in de clubgeschiedenis die vijf van zijn eerste tien Premier League-duels verloor. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1997/98 onder Christian Gross. De positie van de voormalig trainer van Wolverhampton Wanderers en FC Porto is dusdanig onder druk komen te staan, dat Tottenham al bezig lijkt met zijn vervanger.

"Ik denk alleen aan de volgende trainingssessie, want woorden zullen deze situatie niet oplossen", vertelde Nuno Espírito na afloop van de nederlaag tegen United over zijn positie als trainer van Tottenham. "Het gejoel en de teleurstelling van de fans is begrijpelijk, als ze het team dat ze verwachten niet zien. Maar ik geloof echt dat we beter zijn dan wat we vandaag hebben laten zien. Het is aan ons om de stemming te veranderen. Ik geloof dat we beter kunnen en ik vertrouw deze selectie. Ik zal ze steunen en bij hen blijven tot het einde, maar op een nederige manier vraag ik ook de fans om ons te blijven helpen en ons te steunen."

De naam van Conte werd de voorbije weken ook al in verband gebracht met United, maar door de zege op Tottenham lijkt Ole Gunnar Solskjaer weer wat lucht te hebben. Het zette wel meer druk op Nuno Espírito. Volgens SportItalia worden de opties om hem nu al te ontslaan sterk overwogen door de clubleiding. Nuno Espírito kwam deze zomer over van Wolverhampton Wanderers, maar was duidelijk niet de eerste keuze. In een eerder stadium hadden The Spurs al contact opgenomen met Conte, die geen oren had naar een verhuizing.

Conte, die vorig seizoen de Scudetto won met Internazionale, sloeg Tottenham niet af om financiële redenen, zo beweerde hij. De Italiaan gaf als reden dat het project in Londen hem niet overtuigde. Dat weerhoudt de clubleiding van Tottenham er niet van om een nieuwe poging te wagen, zo klinkt het in Italiaanse media. Fabio Paratici overweegt om een nieuwe poging te wagen bij de man die onder meer bij Inter, Chelsea, Italië en Atalanta aan het roer stond.