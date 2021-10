Kandidaat voor Feyenoord meldt zich: ‘Het is redelijk makkelijk te besturen’

Zondag, 31 oktober 2021 om 12:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:21

Robert Maaskant solliciteert níét voor de functie van algemeen directeur bij Feyenoord, maar zou er zeker voor openstaan. De voormalig trainer van onder meer FC Groningen, NAC Breda en VVV-Venlo stelt zondag in Goedemorgen Eredivisie tot grote verbazing van zijn tafelgenoten dat Feyenoord 'an sich redelijk makkelijk te besturen is'.

Feyenoord moet door het vertrek van de zwaar bedreigde Mark Koevermans op zoek naar een algemeen directeur. Hans Kraay jr. vraagt Maaskant in de talkshow op ESPN of hij gesolliciteerd heeft voor de functie, zoals vrijdag door Martijn Krabbendam in Veronica Inside beweerd werd. "Nee", aldus Maaskant. "Ik kreeg in een interview met Marjan Olfers de vraag of er nog mensen zijn die bij Feyenoord willen instappen. Op die vraag heb ik gezegd: daar zou ik niet voor weglopen. Maar dat geldt ook voor Robert Eenhoorn (algemeen directeur van AZ, red.) en die jongen die in LA zit (Earnest Steward, algemeen directeur van de Amerikaanse voetbalbond, red.). Je hebt heel veel mensen die bij Feyenoord directeur willen worden."

Robert Maaskant

Maaskant was in het verleden nog nooit algemeen directeur van een voetbalclub, maar zou graag met Feyenoord in gesprek gaan. "Ja, ik heb dat al eerder aangegeven: ik sta open voor een beleidsfunctie in de sport", zegt Maaskant, die van Kraay jr. de vraag krijgt welke kwaliteiten hij heeft om Feyenoord te leiden. "Waarom bij Feyenoord? Feyenoord is een relatief kleine organisatie, waar je denk ik goed leiding aan kan geven. Het is wat dat betreft nog wel overzichtelijk."

Dat antwoord levert Maaskant verbaasde gezichten op van Kraay jr. en presentator Milan van Dongen, die wijzen op de grote onrust bij Feyenoord met betrekking tot de bedreigingen en het nieuwe stadion. "Moet je luisteren: die beslissingen neem je niet alleen", verdedigt Maaskant. "De organisatie van Feyenoord an sich, met het personeel dat je hebt, en de dingen die er spelen, is redelijk overzichtelijk, ja. Dat het ingewikkelde, complexe dossiers zijn, is wat anders. Maar het is an sich redelijk makkelijk te besturen. Ja, echt, ja. Je moet het alleen breed gedragen krijgen, maar dat geldt bij iedere club."

Voor bedreigingen zou Maaskant niet weglopen. "Dat moet je dus oplossen. Hoe? Dan moet je justitie... ik zeg niet dat het makkelijk is, maar ik zeg wel dat het de enige manier is om het te doen. Want wat jullie nu doen, dat is zeggen: 'Sorry, we kunnen het niet oplossen.' En dat is makkelijk, aan deze tafel, maar op het moment dat er geen mensen zijn die dit tegengaan, dan blijft het gebeuren. Ik denk ook dat er op dit moment een klimaat gecreëerd is waarin iedereen het daar mee eens is, dat je moet zeggen: 'Nu stopt het.'"

Tot slot benadrukt Maaskant dat hij níét solliciteert bij Feyenoord. "Ik val in herhaling: ik ben ambitieus om een beleidsfunctie in de sport te doen. Dat vind ik leuk, dat zou ik graag doen. Dat is wel een verschil met hoe het in de pers komt. Dan is het gelijk: je bent aan het solliciteren. Dat is wat anders, dat is namelijk niet het geval."