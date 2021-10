Hans Kraay junior: ‘Wat een nagemaakte hondenkop is dat, zeg’

Zondag, 31 oktober 2021 om 10:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 10:47

Hans Kraay jr. haalt zondag in Goedemorgen Eredivisie op ESPN uit naar Joan Laporta. De voetbalanalist vindt de manier waarop de president van Barcelona met Ronald Koeman is omgegaan allesbehalve goed en laakt ook diens uitstraling. "Wat een nagemaakte hondenkop is dat, zeg", aldus Kraay jr.

In de talkshow wordt een fragment van de persconferentie van Laporta na het ontslag van Koeman getoond. De preses van Barça gaf daar te kennen dat hij de Nederlandse trainer misschien wel eerder had moeten ontslaan. "Dat is discutabel", aldus Laporta. "Misschien wel. Maar achteraf is het makkelijk praten. ,,We begrepen dat Koeman een vertrouwensmarge verdiende. Door hem het vertrouwen te geven, hoopten we de coach en het team te motiveren. Misschien hadden we eerder dit besluit moeten nemen en ik neem alle verantwoordelijkheid daarvoor."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Joan Laporta.

Kraay jr. vindt dat Laporta, die daarna nog lange tijd doorsprak, lang van stof is. "Als je hem één vraag stelt moet je drie snipperdagen opnemen om op zijn antwoord te wachten", aldus de oud-voetballer. "Deze man - hoe moet je dat uitleggen - het is een eigenpijper, een eigenheimer." Kraay jr. komt toevalligerwijs op hetzelfde vakantieadres als Laporta. "Mijn vrouw en ik hebben één jaar overslagen door corona. Die man woont daar in S'Agaró. Dan komt hij 's ochtends om elf uur aan met zijn blinde moeder. Iedereen kent hem, dan gaat hij met zijn blinde moeder zwemmen. Het is een hele charmante man, die alleen maar laat voelen dat hij terug wilde (naar Barcelona, red.). Nou, hij is terug, en charmant hoor, chique, hoe hij het doet", zegt Kraay jr. cynisch.

Robert Maaskant, die ook aanwezig is bij de talkshow, vindt dat men geen medelijden hoeft te hebben met Koeman. "Het is heel moeilijk om aan niet-voetbalmensen uit te leggen dat het heel erg is voor Ronald Koeman", aldus de trainer in ruste. "Op het moment dat je tien, twaalf miljoen euro meekrijgt, dan moet je ook niet meer zielig doen. Dan weet je welke functie je aanvaard hebt en dat de kans dat je weggestuurd wordt, altijd aanwezig is, zeker bij Barcelona. Aan de andere kant vind ik het wel heel slecht dat ze een trainer zo laten bungelen. Dan gaat Lionel Messi nog weg. Die is wel wat minder geworden, maar hij is de afgelopen tien jaar simpelweg voor iedere trainer verschrikkelijk belangrijk geweest. Zo simpel is het ook: als je hele goede voetballers hebt, word je al snel een hele goede trainer."

Henrik Larsson, Alfred Schreuder en Ronald Koeman.

Ook Kees Kwakman laat zijn licht schijnen op de zaak. "Het is natuurlijk een hele complexe situatie geweest voor Koeman, eigenlijk vanaf dag één", weet Kwakman. "Messi wilde in zijn eerste jaar al weg en toen die uiteindelijk bleef moest Koeman hem gaan motiveren om dat team op sleeptouw te nemen. Uiteindelijk lukte dat en kwam de teleurstelling van het mislopen van de titel. Dit jaar - met het vertrek van Messi, de vele blessures en Laporta die eigenlijk al in de zomer van hem af wilde - is het dramatisch geweest voor Koeman."

Toch laat Kwakman ook een kritisch geluid horen richting Koeman. "Het voetbal zelf, dat wordt een beetje onderbelicht, vind ik. Ik gun Koeman het allerbeste, maar je mag ook wel kritisch kijken naar hoe het elftal gespeeld heeft. Natuurlijk heeft hij te maken gehad met blessures en jonge jongens. Er zit veel talent in dat elftal, maar twee cruciale dingen missen ze: snelheid voorin en achterin. Achterin hebben ze centraal echt problemen. Dus er is voor alles iets te zeggen, maar ook het voetbal zelf, bepaalde automatismen, heb ik ook gewoon te weinig gezien. Je hebt met Memphis Depay, Sergio Busquets, Frenkie de Jong en Jordi Alba nog best een aardig elftal, toch?"