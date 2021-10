Slot voert één wijziging door bij Feyenoord voor Rotterdamse derby

Zondag, 31 oktober 2021 om 11:01

Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord bekendgemaakt voor de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De oefenmeester kiest ervoor om Alireza Jahanbakhsh terug te laten keren in het basiselftal, wat betekent dat Fredrik Aursnes naar de reservebank verhuist. Laatstgenoemde mocht het vorige week tegen SC Cambuur vanaf het begin laten zien. Jens Toornstra zakt daardoor weer een linie terug naar het middenveld. De Rotterdamse derby begint om 12.15 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Kevin Blom.

Vorige week in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur koos Slot er opmerkelijk genoeg voor om Jahanbakhsh op de bank te posteren, waardoor Toornstra als hangende rechtsbuiten kwam te spelen en Aursnes als controlerende middenvelder fungeerde. "Het was vorige week geen reden om Alireza te passeren uit ontevredenheid", vertelde Slot vrijdag tijdens de afsluitende persconferentie. "Dat was een tactische keuze. Maar ik moet eerlijk zeggen dat het goed is ingevuld in Leeuwarden."

Slot maakte de Rotterdamse derby al eens eerder mee, als speler van Sparta. "Derby's zijn altijd bijzonder", aldus Slot. "Maar los van dat het een derby is, is het voor ons ook gewoon een hele belangrijke wedstrijd. En dat is het voor Sparta volgens mij ook, als je naar de ranglijst kijkt. Bij Sparta zie je het karakter van de trainer terug in de ploeg. Hoe moeilijker het wordt, hoe harder ze gaan werken en hoe gevaarlijker ze worden. Daar heb ik mijn ploeg op voorbereid."

Opstelling Sparta Rotterdam: Okoye; Abels, Vriends, Beugelsdijk, Pinto; Auassar, Masouras, Smeets; Mijnans, Emegha, Thy.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Senesi, Trauner, Malacia; Kökçü, Til, Toornstra; Jahanbakhsh, Linssen, Sinisterra