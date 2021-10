Spaanse media fileren Koeman-loos Barcelona: ‘Slechts 37.000 fans’

Zondag, 31 oktober 2021 om 09:38 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:49

Ook zonder de ontslagen Ronald Koeman slaagde Barcelona er zaterdag niet in om te winnen. Tegen Deportivo Alavés speelde het elftal van interim-trainer Sergi Barjuán gelijk: 1-1. Gespannen en verwachtingsvol keken slechts 37.000 toeschouwers uit naar een duel waarin er wellicht een ommekeer zou zijn, maar al snel werd duidelijk dat van een nieuw elan of frisse wind geen sprake was. “Bij Barcelona moeten ze begrijpen dat de coach niet het probleem was”, zo klinkt het veelzeggend bij Marca.

“Het lukte niet met Ronald en ook niet met Sergi... Barcelona had hetzelfde probleem als onder Koeman: een gebrek aan effectiviteit, veel blessures, terwijl de tegenstander makkelijk scoort. Het blijft een team dat de vonken heeft, maar geen vuur. De laatste twee jaar van Barcelona verdienen eigenlijk een boek. Iedere week is er een nieuw hoofdstuk, het gaat geen moment vervelen. Een zege was logisch geweest, maar dit Barcelona is een doos vol verrassingen.”

?????????????? ?????????? ??



Wat een heerlijke krul van de Nederlandse aanvaller! Barça aan de leiding ????#ZiggoSport #LaLiga #BarçaAlaves pic.twitter.com/0fFxS32fhF — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 30, 2021

Complimenten waren er wel van de meest verkochte sportkrant van Spanje aan het adres van Memphis Depay. “Hij liet zichzelf zien met een aantal goede acties, en opende op schitterende wijze de score.” Daar bleef het qua lichtpuntjes verder bij. “En dan zaten er ook nog eens slechts 37.000 supporters. Dat is nog een probleem, en een heel serieus probleem ook: je mag de fans nooit verliezen.”

Mundo Deportivo had daarentegen gemengde gevoelens bij het optreden van Depay: “Hij liet verschillende acties van hoog niveau zien in de eerste helft. En ook met zijn schitterende doelpunt in de tweede helft liet de Nederlander zien dat hij graag de aanval van Barcelona wil leiden, nadat hij tegen Rayo Vallecano een penalty miste. Maar hij verzuimde ook om twee goede mogelijkheden in een doelpunt om te zetten.”

De Catalaanse sportkrant zag Barcelona ‘zich niet oprichten’ onder Sergi en wijst erop dat er weinig verschil was met het team van Koeman. “Barcelona struikelt opnieuw. Het Barça van Sergi toonde in het begin enkele positieve facetten , maar het was niet genoeg. Zowel in het goede als het slechte leek het veel op het Barça van Koeman. Dat is aan de andere kant ook normaal, Sergi heeft geen tijd gehad. Wel wilde het team de bal sneller rond laten gaan dan de laatste weken. Kansen kwamen er niet, er zat geen gif in.”

Ook AS staat stil bij het uitgebleven schokeffect. “Na Koeman hetzelfde oude Barça. “Koeman is weg, maar Barcelona kan nog steeds niet winnen. Een briljant doelpunt, maar dat was het resultaat van individuele brille en niet van goed teamspel”, verwees de Madrileense krant naar de 1-0 van Depay Barcelona zal ongetwijfeld uitkijken naar de presentatie van Xavi. Kan hij magie terugbrengen bij Barcelona? De tijd zal het leren.”

’Memphis’ magie was niet genoeg’, stelt Sport. “Hij nam verantwoordelijkheid en de beste acties kwamen van zijn voeten, maar het was niet genoeg om Barcelona naar een herstellende overwinning te loodsen.” Het doorzettingsvermogen van de aanvaller wordt geprezen. “Hij bleef tot het einde proberen, maar slaagde er niet meer in om de bezoekers ernstig in de problemen te brengen.” De Catalaanse sportkrant heeft Xavi, no tardes met grote letters op de voorpagina staan, ‘Xavi, kom snel’.