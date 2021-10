Erik ten Hag schept duidelijkheid richting zowel Pasveer als Onana

Zondag, 31 oktober 2021 om 09:04 • Daniel Cabot Kerkdijk

Erik ten Hag ziet vooralsnog geen reden om keeper Remko Pasveer uit het elftal van Ajax te halen. André Onana traint immers weer met de A-selectie mee, mede omdat Maarten Stekelenburg door blessureleed de rest van het seizoen is uitgeschakeld. De Kameroener, die vanaf 4 november weer in actie mag komen na een dopingschorsing, trainde sinds begin september mee met Jong Ajax.

“André sluit aan, maar op dit moment is Remko onze eerste man”, benadrukte Ten Hag na afloop van de doelpuntloze remise tegen Heracles Almelo (0-0). “Ik vind dat een club als Ajax een goed keepersteam nodig heeft. Als daar gaten in komen, moet je actie ondernemen en de beste spelers die beschikbaar zijn bij elkaar zetten. Dan vechten ze het samen maar uit.”

De goede optredens van Pasveer in de voorbije weken hebben ervoor gezorgd dat de veteraan een streepje voor op Onana heeft. “Ik ben op dit moment heel erg tevreden over hem. Als hij deze prestaties doortrekt, dan is hij de nummer één.” De rentree van Onana is een discussiepunt geweest tussen hem en directeur voetbalzaken Marc Overmars. “Uiteraard, dan hebben we samen besproken en uiteindelijk weloverwogen deze keuze gemaakt”, benadrukte de trainer van Ajax.

Pasveer werd door Ten Hag ingelicht over de terugkeer van Onana. “Ik heb gezegd dat dat gezien de huidige situatie van de club heel begrijpelijk is, met het wegvallen van Maarten Stekelenburg", reageerde de veteraan zaterdag. “We moeten het niveau in het keepen zo hoog mogelijk houden. Voor mij is het de taak om gewoon mijn werk te doen en dan is de keus aan de trainer.”

Onana werd in oktober vorig jaar bij een dopingcontrole positief getest op furosemide. Het leverde hem in februari een schorsing op van een jaar, die na beroep werd teruggebracht tot negen maanden. Ajax trok afgelopen zomer met Pasveer en Jay Gorter twee nieuwe keepers aan. Stekelenburg was nog altijd de eerste doelman, maar hij raakte in september geblesseerd en sindsdien is Pasveer de eerste keeper. Later bleek dat Stekelenburg geopereerd moest worden aan zijn heup en het hele seizoen buitenspel staat.

Onana, sinds 2014 verbonden aan Ajax, was vanaf medio 2017 tot zijn schorsing de eerste doelman. De doelman uit Kameroen leek in de afgelopen transferperiode te verkassen uit Amsterdam, maar een overgang bleef toch uit. Overmars liet eerder nog weten dat de rol van de 25-jarige Onana, die na dit seizoen uit zijn contract loopt, bij Ajax uitgespeeld was. Dat kwam omdat beide partijen het niet eens werden over een nieuw contract.

Mede vanwege de langdurige blessure van Stekelenburg komt Overmars daar nu op terug. “Voor ons stond vast dat André afgelopen zomer een transfer zou maken. Dat is niet gebeurd en dus staat hij nog bij ons onder contract. Mijn standpunt over zijn situatie was helder, maar het belang van Ajax staat voorop en zo bezien is het goed dat hij zich weer bij het eerste elftal meldt”, vertelde Overmars afgelopen week.