Vreugde-uitbarsting Carlos Vínicius gaat viraal: ‘Dit had ik nog niet gezien’

Zondag, 31 oktober 2021 om 08:06 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:41

PSV deed zaterdagavond tegen FC Twente wat het moest doen na de ruime nederlaag tegen Ajax. De nummer twee van de eredivisie nam na rust overtuigend afstand van de bezoekers uit Enschede (5-2). Dat zorgde voor opluchting bij de meeste toeschouwers in het Philips Stadion, die hun ploeg nog met een fluitconcert de rust instuurden. Trainer Roger Schmidt was niet alleen blij met de zege, maar ook met eerste goals van Carlos Vinícius.

Vinícius was tegen FC Twente voor het eerst trefzeker voor PSV, terwijl hij al twee maanden in Eindhoven speelt. De huurling van Benfica leek zijn gram te halen na zijn eerste doelpunt. Hij schreeuwde het uit van blijdschap, schopte met zijn voet tegen de doelpaal en ging demonstratief met de armen over elkaar voor het publiek van PSV staan. Daarna bepaalde hij de eindstand met zijn tweede goal nog op 5-2.

“Als je nieuw bent, dan is de eerste goal altijd de moeilijkste”, vertelde Schmidt na afloop tegen ESPN. “Iedereen zag dat hij opgelucht was na zijn eerste doelpunt voor PSV. In de laatste twee wedstrijden heeft hij laten zien wat zijn kwaliteiten zijn. Hij is altijd gevaarlijk. Vandaag kreeg hij de beloning met twee goals.”

Marco van Ginkel zag de immense blijdschap van Vinícius niet aankomen. “Dit had ik nog niet op de training gezien”, vertelde de aanvoerder van PSV over de emoties bij zijn ploeggenoot. “Zo zie je maar dat hij ermee bezig is. Een spits wil altijd goals maken. Er zat wel blijdschap achter.”

"Dit is een heel bijzondere dag voor mij, dus die grijns gaat voorlopig niet van mijn gezicht af, haha", vertelde Vinícius zelf. "Ik was heel erg blij met mijn eerste goal in dit shirt. Er viel echt iets van me af, want ik was al zo lang op zoek naar die treffer. Ik had nog nooit zó lang zonder doelpunt gezeten, dus nu viel de druk van me af. Hiervoor ben ik naar PSV gekomen."

Wát een ontlading bij Carlos Vinicius na zijn eerste voor @psv ????#psvtwe pic.twitter.com/qXefa4EHyd — ESPN NL (@ESPNnl) October 30, 2021

Schmidt zag dat PSV moeizaam begon aan het duel met FC Twente. Na een ruststand van 2-2 eiste de ploeg in de tweede helft de overwinning op. “We gaven de tegenstander nauwelijks kansen, maar het was heel hard werken. Ik zag dat de spelers aangeslagen waren door de nederlaag van zondag. Dan is het niet eenvoudig om rustig te blijven aan de bal. We maakten veel fouten, ook spelers die normaal heel goed aan de bal zijn, spelen nu niet op hun topniveau.”

“Maar dat wisten we. We moesten werken, en soms ook lijden. Maar uiteindelijk was het een verdiende zege. Het belangrijkste was dat we zijn blijven vechten.” De overwinning is zeer welkom. “We hadden twee belangrijke wedstrijden verloren, tegen AS Monaco en Ajax. Dan is het heel belangrijk om weer te winnen", benadrukte de Duitser. "Ik weet dat we nu niet het niveau van eerder in dit seizoen hebben. Toen ging het soms allemaal wat makkelijker. Maar ook als het moeilijk is, moet je wedstrijden winnen. Dat hebben we gedaan, en nog vijf keer gescoord ook.”