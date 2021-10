Sergio Agüero kreeg tijdens Barcelona - Alavés last van zijn hart

Zondag, 31 oktober 2021 om 06:48 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:10

Sergio Agüero heeft een hartonderzoek ondergaan, zo meldt Barcelona via de officiële kanalen. De aanvaller liet zich zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen Deportivo Alavés (1-1) vlak voor rust vervangen. Agüero greep in de 41e minuut al liggend op het veld naar zijn borst en nek, en leek ademhalingsproblemen te hebben.

Agüero werd minutenlang behandeld en werd vervolgens gewisseld. Hij wilde niet op de brancard en liep rustig van het veld. Na onderzoek in de kleedkamer door de medische staf van Barcelona werd besloten om de aanvaller naar het ziekenhuis te brengen. De tweede helft in het Camp Nou was toen al begonnen en televisiecamera’s van LaTdT legden vast hoe hij vanuit het stadion naar het ziekenhuis werd vervoerd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Barcelona meldt in een officiële verklaring dat Agüero met malestar torácico kampte, pijn op de borst. Spaanse media schrijven dat in dergelijke gevallen een hartonderzoek tot de gebruikelijke procedure behoort om te onderzoeken hoe zijn hartspier functioneert en/of er eventueel bloedstolsels zijn gevormd. Hierdoor ontstaat namelijk pijn op de borst, angina pectoris, of zelfs een hartinfarct. Hevige stress kan ook hartritmestoornissen veroorzaken.

Angina pectoris is niet hetzelfde als een hartinfarct. Pijnaanvallen van angina pectoris kunnen er op wijzen dat de bloedvoorziening van het hart niet goed werkt. Door een behandeling met neurostimulatie kan het aantal aanvallen van pijn op de borst flink worden verminderd. Het ligt in de lijn der verwachting dat Barcelona in de komende 24 tot 48 uur met meer informatie over de medische situatie van de 33-jarige Argentijn naar buiten treedt.

Het was voor Agüero zijn vijfde wedstrijd in het tenue van Barcelona. Hij maakte afgelopen week zijn basisdebuut in de 1-0 nederlaag tegen Rayo Vallecano en verscheen zodoende zaterdag voor de tweede keer aan het startsignaal. Hij werd uiteindelijk vervangen door Philippe Coutinho. In de Clásico tegen Real Madrid (1-2 verlies) maakte hij zijn eerste goal als Azulgrana.