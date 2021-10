‘Het is geen ABC-tje, maar ik ga nu met een klotegevoel naar huis’

Scheidsrechter Martin van den Kerkhof erkent dat hij de fout in is gegaan tijdens het Eredivisie-duel tussen sc Heerenveen en Vitesse (1-2). In de opbouw richting de gelijkmaker van Loïs Openda raakte de arbiter per abuis de bal, maar hij liet de Arnhemmers de aanval afronden. Dat leidde tot veel woede bij de thuisploeg.

In de 55ste speelminuut was invaller Julian von Moos zeer alert toen de bal op de helft van Heerenveen getoucheerd werd door Van den Kerkhof. De aanvaller van Vitesse snelde het zestienmetergebied binnen, waarna Opende op koelbloedige wijze afrondde. Heerenveen beklaagde zich nog over het feit dat scheidsrechter Martin van den Kerkhof de pass op Van Moos aangeraakt had, maar het bezwaar mocht niet baten.

Doelpunt of niet? Had de scheids deze goal moeten afkeuren? ????#heevit pic.twitter.com/fF6ZNvu8so — ESPN NL (@ESPNnl) October 30, 2021

Na afloop erkent de scheidsrechter voor de camera van ESPN dat het doelpunt nooit goedgekeurd had mogen worden. “Wat er gebeurt bij die goal? Nou, dat is wel iets waar ik van baal. Je wil natuurlijk nooit betrokken zijn bij een doelpunt als scheidsrechter. Omdat Vitesse in balbezit bleef, liet ik het spel doorgaan. Daar was het slimmer geweest om gewoon af te fluiten. Speltechnisch zit je met balbezit dat niet wijzigt, waardoor ik laat doorspelen. Ik baal ervan en het is gewoon onhandig. De regel is geen ABC-tje, maar ik had moeten fluiten. Ik ga met een klotegevoel naar huis”, besluit Van den Kerkhof.

Johnny Jansen, trainer van Heerenveen, verschijnt na de verliespartij uiterst gefrustreerd voor de camera. “Er was veel ongeloof in de kleedkamer. Hoe bestaat dit nou eigenlijk? Hij (Van den Kerkhof, red.) duwt hem gewoon de goede kant uit! Hij gaf de voorassist.” Wanneer Jansen van de verslaggever hoort dat de arbiter volgens de regels had moeten fluiten, is hij onverbiddelijk. “Als dat zo is, is het echt schandalig. De VAR kan toch ook ingrijpen? Hij zit ook te kijken! De supporters zonden: 'Wissel die scheids.' En dat hadden we moeten doen”, aldus de oefenmeester.