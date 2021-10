Sergio Agüero wordt per ambulance naar ziekenhuis gebracht

Zaterdag, 30 oktober 2021

Sergio Agüero is zaterdagavond laat per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 33-jarige spits van Barcelona, die net terug was van een slepende kuitblessure, ging tegen Deportivo Alavés (1-1) op slag van rust plotseling op het gras liggen. Agüero kon nog wel zelfstandig lopend het veld af, maar werd even later toch in een ambulance gezet.

Agüero greep in de 41e minuut al liggend op het veld naar zijn borst of nek en leek ademhalingsproblemen te hebben. De Argentijn werd minutenlang behandeld en werd vervolgens gewisseld. Agüero wilde niet op de brancard en liep rustig van het veld. Hij werd in de kleedkamer verder onderzocht door de medische staf van Barcelona. Daar bleek zijn situatie dusdanig dat besloten werd om hem naar het ziekenhuis te brengen. Het is onduidelijk hoe het nu met Agüero gaat.

Sergi Barjuán gaf na afloop een korte toelichting op de situatie van Agüero. "Ik heb hem ernaar gevraagd", aldus de interim-coach van Barcelona tegenover de Spaanse media. "Hij zei tegen me dat hij een beetje duizelig was. Ik heb net gehoord dat ze hem naar het ziekenhuis brengen om uit te zoeken wat er precies aan de hand is. Meer dan dat weet ik niet."

Voor het dit seizoen toch al door blessures geplaagde Barcelona was het opnieuw een zure avond. Buiten de teleurstellende uitslag zag Barça in de slotfase ook Gerard Piqué en Nico González met blessures van het veld stappen. Tot overmaat van ramp leek vervolgens ook Gavi met last gewisseld te worden, al werd niet helemaal duidelijk of er daadwerkelijk sprake is van een kwetsuur.