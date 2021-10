AZ toont veerkracht in duel vol kopgoals en meldt zich bovenin

Zaterdag, 30 oktober 2021 om 22:59 • Mart van Mourik

AZ heeft zaterdagavond de maximale score behaald. In het thuisduel met hekkensluiter PEC Zwolle wist de ploeg van Pascal Jansen een 0-2 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. Twee kopgoals van Mees de Wit zetten de uitploeg op voorsprong, waarna Dani de Wit en Vangelis Pavlidis de stand gelijktrokken, eveneens met het hoofd. Laatstgenoemde maakte ook de winnende treffer. AZ klimt door de overwinning naar de zevende positie van de Eredivisie-ranglijst met vijftien punten, PEC Zwolle blijft rode lantaarndrager met vier punten.

Vanaf het eerste fluitsignaal werd duidelijk dat de hekkensluiter van de Eredivisie zich niet bij de underdogrol neer zou leggen. PEC kwam veel frisser uit de startblokken dan de thuisploeg en maakte al na vijf minuten spelen de openingstreffer. Mark Pabai trok de bal voor en Mees de Wit kopte op knappe wijze binnen: 0-1. Diezelfde tandem maakte er zeven minuten later ook 0-2 van. Opnieuw gaf Pabai een hoge voorzet en dit keer mikte Mees de Wit met het hoofd laag in de hoek, terwijl de vorige treffer hoog door het midden ging. AZ werd wakker en besefte dat het ook een ‘De Wit’ in de gelederen had. Owen Wijndal had een afgemeten voorzet in huis en Dani de Wit kopte de aansluitingstreffer binnen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het werd een eerste helft van de kopgoals, definitief bekrachtigd door de gelijkmaker van Vangelis Pavlidis. Jesper Karlsson bediende de Griek, die het leer achterwaarts met het hoofd langs landgenoot Kostas Lamprou werkte. De bezoekers in het AFAS Stadion werden verwend en dat hield niet op bij het rustsignaal. In de 52ste minuut kwam Wijndal opnieuw goed door op links en leverde af bij Pavlidis: met de voet ditmaal maakte de spits zijn tweede van de avond. De Zwollenaren gaven zich echter niet gewonnen en bleven aandringen, mede onder leiding van een uitstekend spelende Mees de Wit.

Na 67 minuten spelen moest Vindahl zich strekken om een levensgevaarlijke inzet van Thomas van den Belt uit de hoek te vissen. Daarna was het gif er bij beide ploegen wel uit; alleen de nog frisse invaller Zakaria Aboukhlal wist in de laatste tien minuten nog een halve kans te produceren. Komende donderdag wacht voor AZ het Roemeense CFR Cluj in de Conference League, waarin de Alkmaarders de koppositie in Groep D kunnen verstevigen.