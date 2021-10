Bosz meldt zich met Lyon in de top vijf na zwaarbevochten zege

Zaterdag, 30 oktober 2021 om 22:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:03

Olympique Lyon heeft zaterdagavond een grote stap gezet op de ranglijst in de Ligue 1. De ploeg van trainer Peter Bosz was in eigen huis met 2-1 te sterk voor RC Lens, dat prima weerstand bood. Door de zege klimt Lyon van de negende naar de vijfde plek met negentien punten uit twaalf duels. Volgende week neemt de ploeg het op tegen directe concurrent Stade Rennes, dat een punt minder heeft en een duel minder speelde.

Hoewel Lyon duidelijk de betere papieren had tegen Lens, waren het de bezoekers die voor het eerste gevaar van de wedstrijd zorgden. Na dertien minuten spelen verzuimde Florian Sotoca zijn ploeg op voorsprong te zetten. De aanvaller had de bal voor het inschieten, maar zag zijn inzet ternauwernood geblokt worden door Jason Denayer. Een minuut later werd een inzet van Wesley Saïd van de doellijn gehaald door een andere verdediger van Lyon.

De thuisploeg zette daar in het eerste kwart van de wedstrijd bijzonder weinig tegenover, maar kwam vervolgens wel op voorsprong. Karl Toko Ekambi mocht aanleggen vanaf elf meter na een overtreding van Facundo Medina op Bruno Guimarães. De spits faalde niet en scoorde voor de vierde wedstrijd op rij (vijf goals in totaal). Na ruim een half uur spelen dacht Lens langszij te komen, maar de toevalstreffer van Jonathan Clauss werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Niet veel later maakte Lyon er 2-0 van.

Een schot van Ekambi kon in eerste instantie nog worden gekeerd door Jean-Louis Leca, maar op de rebound van Houssem Aouar was de doelman kansloos: 2-0. In het tweede bedrijf viel er aanzienlijk minder te genieten in het Parc Olympique Lyonnais. Onder meer Lucas Paquetá hielp al snel een kans om zeep namens de ploeg van Bosz. Uit het niets bracht Lens de spanning na dik een uur spelen terug, toen Arnaud Kalimuendo de bal ietwat fortuinlijk achter doelman Anthony Lopes werkte in de linkerhoek: 2-1. De bezoekers gingen in het laatste kwart wel op zoek naar de gelijkmaker en kwamen dichtbij via Przemyslaw Frankowski, maar ditmaal lag Lopes in de weg.