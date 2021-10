Barcelona geeft het weg na fantastisch doelpunt van Memphis Depay

Zaterdag, 30 oktober 2021 om 22:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:00

Barcelona is er zaterdag niet in geslaagd om zijn eerste wedstrijd in het post-Ronald Koeman-tijdperk te winnen. Memphis Depay hielp de Catalanen tegen Deportivo Alavés nog wel op weg met een fantastisch doelpunt, maar dat werd gecompenseerd door een tegentreffer drie minuten later: 1-1. Barcelona schiet daar niets mee op en bungelt op de negende plek, terwijl Alavés op de zestiende plaats het punt koestert.

Sergi Barjuán, de interim-coach van Barça, besloot in vergelijking met de laatste opstelling van Koeman tegen Rayo Vallecano (1-0 verlies) twee wijzigingen door te voeren: Óscar Mingueza kwam als rechtsback in de ploeg voor Sergi Roberto, terwijl Philippe Coutinho op het middenveld plaats moest maken voor Gavi. Voorin was opnieuw ruimte voor Memphis Depay en Sergiño Dest, die beide flanken bij Barcelona bezetten naast centrumspits Sergio Agüero.

?????????????? ?????????? ?? Wat een heerlijke krul van de Nederlandse aanvaller! Barça aan de leiding ????#ZiggoSport #LaLiga #BarçaAlaves pic.twitter.com/0fFxS32fhF — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 30, 2021

Barcelona mocht het spel maken en had in de eerste helft maar liefst tachtig procent balbezit, toch wisten de Catalanen slechts één fatsoenlijke doelpoging te doen in de eerste 45 minuten. Die kwam van het hoofd van Eric García na een hoekschop van Memphis Depay; doelman Antonio Sivera tikte de bal knap uit de hoek. Ook Alavés stichtte in de eerste helft eenmaal gevaar met het hoofd: de kopbal van Édgar Méndez uit een vrije trap van links belandde rakelings naast.

Op slag van rust ging Agüero plotseling op het gras zitten. De Argentijn, die pas net terug is van een kuitblessure, leek ademhalingsproblemen te hebben en liet zich vervangen door Philippe Coutinho. Depay kwam daardoor als centrumspits te spelen en maakte daar vier minuten na rust meteen gebruik van. De Oranje-international ontving de bal op de rand van het strafschopgebied, creëerde wat ruimte voor zichzelf, en krulde de bal vervolgens prachtig in de hoek: 1-0.

Het had voor een bevrijding bij Barcelona moeten zorgen, maar in plaats daarvan moest drie minuten later al een tegentreffer worden geïncasseerd. Luis Rioja dribbelde vanaf links naar binnen, zette een-twee op met Joselu en kon daardoor het strafschopgebied betreden. Daar omspeelde de aanvaller doelman Marc-André ter Stegen, om de bal vervolgens in het lege doel te schuiven: 1-1. Barcelona zocht daarop weer de aanval en creëerde al snel twee kansen voor Depay. De Nederlander schoot eerst van dichtbij op de paal en werd enkele minuten later gelanceerd door een fraai wippertje van Nico González, maar schoot op keeper Sivera.

Tot overmaat van ramp voor Barcelona moesten óók Gerard Piqué en Nico zich daarna laten vervangen door blessures, terwijl ook Gavi ogenschijnlijk met last van het veld liep. De echte kansen droogden vervolgens op voor het moeizaam spelende Barça. Depay gunde een vrije trap op de rand van het strafschopgebied aan Coutinho, die rakelings over schoot.