NAC Breda vervolgt de weg naar boven met klinkende zege

Zaterdag, 30 oktober 2021 om 22:00 • Mart van Mourik

NAC Breda heeft zaterdagavond een klinkende zege geboekt. In de Noord-Brabantse streekderby ging de ploeg van trainer Edwin de Graaf op bezoek bij TOP Oss, dat met 1-3 verslagen werd. Dankzij de overwinning stijgt de club uit Breda voorlopig naar de negende plek op de ranglijst, terwijl Oss blijft steken op de achttiende positie. Het was de achtste nederlaag op rij voor het team van trainer Bob Peeters, dat eind augustus voor het laatst zegevierde.

Vanaf het startschot was NAC de bovenliggende partij en men ging direct fanatiek op zoek naar de openingstreffer. Zo schoot Thom Haye al in de vijfde minuut rakelings naast en bracht doelman Lars van Meurs redding op de inzet van Kaj de Rooij. Gescoord werd er wel na een kwartier spelen vanaf elf meter. Een handsbal in het zestienmetergebied deed scheidsrechter Jochem Kamphuis besluiten de strafschop toe te kennen, en het was Ralf Seuntjes die raak schoot: 0-1. Twee minuten later was het opnieuw raak voor de bezoekers.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Over de rechterflank kwam Haye op en hij bezorgde een fraaie steekpass op Boris van Schuppen. Het was voor de middenvelder vervolgens een koud kunstje om af te ronden: 0-2. Toch deed Oss op slag van rust nog wat terug via Kay Tejan, die de 1-2 aantekende. Hoewel de spanning daarmee terug in de wedstrijd kwam, bezegelde Yassine Azzagari het lot van de thuisploeg. Wederom was Haye de aangever, daar hij een corner op maat bezorgde bij Azzagari. De twintigjarige middenvelder maakte uit een kopbal zijn debuutgoal: 1-3. In het restant van de wedstrijd werd er nog wel gezocht naar een treffer, maar die bleef uit.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 13 9 3 1 17 30 2 De Graafschap 13 8 2 3 7 26 3 Excelsior 13 8 1 4 11 25 4 FC Emmen 13 8 1 4 9 25 5 FC Eindhoven 13 6 2 5 -1 20 6 Jong Ajax 12 6 1 5 4 19 7 Jong AZ 12 6 1 5 1 19 8 Roda JC Kerkrade 12 5 3 4 4 18 9 NAC Breda 13 5 3 5 3 18 10 Jong FC Utrecht 13 5 3 5 3 18 11 ADO Den Haag 13 7 2 4 7 17 12 VVV-Venlo 13 5 1 7 -3 16 13 FC Den Bosch 13 5 1 7 -6 16 14 Telstar 12 4 4 4 -7 16 15 MVV Maastricht 12 5 0 7 -17 15 16 Jong PSV 12 4 2 6 -2 14 17 Helmond Sport 12 4 2 6 -4 14 18 TOP Oss 13 3 1 9 -10 10 19 Almere City FC 12 2 3 7 -5 9 20 FC Dordrecht 13 1 4 8 -11 7