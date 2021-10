Mourinho: ‘Ik begrijp steeds meer waarom het lastig werken is bij AS Roma’

Zaterdag, 30 oktober 2021 om 21:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:54

José Mourinho beleeft niet zijn beste weken als trainer van AS Roma. De Portugese oefenmeester won slechts één van de laatste vier duels en staat zondagavond voor de kraker tegen AC Milan. Voorafgaand aan die topper werd Mourinho tijdens de afsluitende persconferentie aan de tand gevoeld door de aanwezige pers, waar hij duidelijk niet van gediend was.

Ondanks de matige serie kan Roma tegen Milan wel de ongeslagen thuisreeks doortrekken. De Romeinen verloren dit seizoen nog geen enkel duel in het Stadio Olimpico en hopen die lijn door te trekken tegen de ploeg van trainer Stefano Pioli. Tijdens de persconferentie ging het vooral over het aantal tegendoelpunten dat Roma incasseert na rust. Onder meer in de Conference League tegen Bodö-Glimt (6-1) ging het in de tweede helft vier keer mis voor de ploeg van Mourinho.

Toen de oefenmeester daarop werd gewezen, was hij daar duidelijk niet van gediend. "Voor mij zou het frustrerender zijn als we een doelpunt tegenkrijgen in de eerste vijf minuten van een wedstrijd", reageerde Mourinho. "Ik ben eerlijk gezegd onder de indruk van je vermogen om overal het negatieve uit te pikken. Ik begin steeds meer te begrijpen waarom het lastig werken is bij AS Roma. Bij andere clubs word je veel meer beschermd en voel je meer positiviteit."

Mourinho kan op bezoek bij Milan over een nagenoeg fitte groep beschikken. Alleen Chris Smalling en Leonardo Spinazzola moeten het duel door een blessure missen. "Het herstel van Spinazzola verloopt voorspoedig", zei Mourinho daarover. "Er zijn geen tegenslagen geweest en de experts zijn tevreden met zijn vooruitgang. Dus dat is goed nieuws, maar ik wil er geen tijdsdruk op leggen." Verwacht wordt dat de Portugees tegen Milan met dezelfde elf aantreedt als midweeks tegen Cagliari, toen de huidige nummer vier van de Serie A met 1-2 won.