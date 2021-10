Ajax weet geen moment te imponeren in Almelo

Zaterdag, 30 oktober 2021 om 20:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:42

Ajax is zaterdag voor de derde keer dit seizoen tegen puntenverlies aangelopen in de Eredivisie. De ploeg van Erik ten Hag kwam op bezoek bij Heracles Almelo weinig overtuigend voor de dag en mag zijn doelman Remko Pasveer danken dat er in ieder geval een punt werd meegenomen: 0-0. Koploper Ajax behoudt een voorsprong van twee punten op PSV; Feyenoord heeft slechts één verliespunt meer dan de Amsterdammers. Heracles staat dertiende.

Ten Hag voerde noodgedwongen één wijziging door ten opzichte van vorige week tegen PSV (5-0 winst): Devyne Rensch verving de zieke Noussair Mazraoui. In de openingsfase dook Antony twee keer gevaarlijk op voor het doel van Heracles, maar de Braziliaan zag zijn schoten respectievelijk op een blok en rakelings naast eindigen. Even later kopte Ajax-verdediger Jurriën Timber van dichtbij recht in de handen bij Janis Blaswich.

De echte scherpte leek bij Ajax te ontbreken, getuige ook knullig optreden van Lisandro Martínez na een half uur spelen. De verdediger liet zich de bal ontfutselen door Delano Burgzorg, die Rai Vloet een intikker had kunnen bezorgen maar in plaats daarvan zelf schoot uit een lastige hoek. Remko Pasveer kon die poging vrij eenvoudig keren en zag de daaropvolgende hoekschop net naast gekopt worden door Mats Knoester. Ajax probeerde het in de restant van de eerste helft nog twee keer via Sébastien Haller, die eerst recht op Blaswich kopte en daarna rakelings naast schoot van een meter of tien.

Waar Ajax voor rust spaarzaam tot kansen kwam, lukte dat in de tweede helft totaal niet meer. Heracles rook bloed en Vloet zette Noah Fadiga vrij voor Pasveer. De doelman van Ajax kwam snel uit en redde met zijn voeten. Ajax bleef onder druk staan en Pasveer pareerde vervolgens ook een verrassend schot van Fadiga vanaf de zijkant én een inzet van dichtbij van Luca de la Torre. Aan de overzijde werd Ajax gevaarlijk, toen invaller Davy Klaassen de bal uit de kluts voor de voeten kreeg en zijn hakje van dichtbij gepakt zag worden door Blaswich. Tadic was dichtbij met het hoofd na een goede voorzet van David Neres, maar de keeper van Heracles stond opnieuw in de weg met een knappe redding. Tadic zag in blessuretijd een vrije trap van grote achterstand uit de kruising worden getikt door diezelfde Blaswich.