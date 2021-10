Ronaldo geeft Solskjaer wat lucht met prachtige volley én assist

Zaterdag, 30 oktober 2021 om 20:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:27

Manchester United heeft zich zaterdagavond hersteld van de gigantische zeperd tegen Liverpool (0-5) vorige week. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer was op bezoek bij Tottenham Hotspur met 0-3 te sterk. Cristiano Ronaldo scoorde, zag een treffer afgekeurd worden en was de aangever bij de tweede treffer van Edinson Cavani. Invaller Marcus Rashford gaf de avond extra glans in de absolute slotfase. United klimt door de zege drie plekken op de ranglijst en staat nu vijfde. Tottenham moet genoegen nemen met de achtste plek. Komende donderdag spelen de Londenaren tegen Vitesse in de Conference League.

Tottenham wist op voorhand dat het de borst nat kon maken tegen United, daar de ploeg van Nuno Espirito in de Premier League van alle ploegen het vaakst verloor van de ploeg uit Manchester: 36 keer. Bij de bezoekers was er voor het eerst sinds begin oktober een basisplek voor Cavani, terwijl Steven Bergwijn en Donny van de Beek op de reservebank begonnen. Na een afwachtende beginfase werden beide ploegen halverwege de eerste helft gevaarlijk. Heung-Min Son schoot over namens Tottenham, waarna een kopbal van Cavani op aangeven van Bruno Fernandes rakelings langs de linkerpaal ging.

Na een klein half uur spelen dacht Tottenham op voorsprong te komen via Cristian Romero, maar na tussenkomst van de VAR werd de treffer van de verdediger afgekeurd wegens buitenspel. Aan de overkant was het niet veel later wel raak via een Portugees onderonsje. Op aangeven van Fernandes besloot Ronaldo de bal ineens op de pantoffel te nemen om diagonaal voor de 0-1 aan te tekenen. Tottenham leek vervolgens via Giovani Lo Celso al snel iets terug te doen, maar het schot van de middenvelder ging rakelings over. Al vroeg in de tweede helft zag ook United een treffer worden afgekeurd. Ronaldo dacht zijn tweede van de avond te maken, maar werd teruggefloten door scheidsrechter Stuart Attwell.

Het zou voor Tottenham uitstel van executie zijn, daar de ploeg van Solskjaer het duel na ruim een uur spelen alsnog in het slot gooide. Dit keer fungeerde Ronaldo als aangever op Cavani, waarna de Uruguayaan met een fraaie stift Hugo Lloris voor de tweede keer kansloos liet: 0-2. Even voor de treffer bracht Nuno Espirito Bergwijn binnen de lijnen voor Lucas Moura. De thuisploeg probeerde met onder meer de ingevallen Delle Alli een slotoffensief te forceren, maar moest toezien hoe Rashford voor het slotakkoord zorgde. De aanvaller, die twintig minuten voor tijd binnen de lijnen kwam voor Ronaldo, rondde beheerst af in de rechterhoek na een uitstekende dieptepass van Nemanja Matic.