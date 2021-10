Nieuwe catastrofe lijkt Fenerbahçe in crisissituatie te storten

Zaterdag, 30 oktober 2021 om 20:10 • Jeroen van Poppel

Fenerbahçe heeft zaterdagavond voor de derde keer op rij verloren in de Süper Lig. De ploeg van Vítor Pereira wist een hele vroege 2-0 achterstand tegen Konyaspor slechts deels goed te maken: 2-1. De trainer van Fenerbahçe, die sinds het begin van het seizoen aan het roer staat, probeerde al in de eerste helft met een drievoudige wissel in te grijpen, maar het mocht niet baten. Fenerbahçe staat na elf wedstrijden zesde en de titel lijkt ver uit zicht.

Bij Fenerbahçe ontbrak Mesut Özil, terwijl Ferdi Kadioglu in de basis begon. De wedstrijd had niet slechter kunnen beginnen voor de bezoekers, die binnen elf minuten tegen een dubbele achterstand aan keken. In de derde minuut controleerde Soner Dikmen een afvallende bal, om die van 25 meter schitterend in de kruising te volleren: 1-0. Acht minuten later kopte Abdulkerim Bardakci een vrije trap die vanaf de achterlijn werd ingebracht binnen: 2-0. Pas in de 84e minuut deed Fenerbahçe wat terug, toen Irfan Kahveci een vrije trap prachtig in de kruising draaide: 2-1.

