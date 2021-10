Juventus geeft dramatische reeks vervolg; zorgelijke situatie voor De Ligt

Zaterdag, 30 oktober 2021 om 20:01 • Laatste update: 20:05

Juventus heeft zaterdagavond een nieuwe pijnlijke nederlaag geleden in de Serie A. Op bezoek bij Hellas Verona wist de ploeg van trainer Massimiliano Allegri geen vuist te maken en verloor het met 2-1. La Vecchia Signora won daardoor voor de derde keer op rij niet en zakt af naar een negende plaats; Hellas stijgt naar een achtste plaats. Voor Matthijs de Ligt lijkt een zorgelijke situatie te ontstaan, nu de Nederlandse verdediger voor de tweede keer in drie duels op de bank bleef bij Juventus.

Na tien speelrondes in de Serie A had de ploeg uit Turijn al drie keer verloren, waarmee die zich op de zevende plek op de ranglijst zag staan. Afgelopen woensdag ging in het in de slotseconden mis tegen Sassuolo (1-2) en ook nu lag de bal al snel in het verkeerde net. In de elfde minuut stond de verdediging van Juventus te slapen toen Antonín Barák de bal kreeg, waardoor hij ongehinderd kon uithalen. Doelman Wojciech Szczesny wist in eerste instantie nog te keren, maar had op de rebound van Giovanni Simeone geen antwoord: 1-0. Het betekende de vijfde goal in de laatste twee basisplaatsen van de zoon van Atlético-trainer Diego Simeone.

Juve komt al vroeg in de problemen... Giovanni Simeone scoorde vorige week al vier keer tegen Lazio (4-1) en is nu weer trefzeker ??#ZiggoSport #SerieA #HellasJuventus pic.twitter.com/nKjr4TW6zz — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 30, 2021

Binnen het kwartier kon daar een zesde aan worden toegevoegd, en die mocht er zijn. Simeone ontving de bal van Darko Lazovic aan de linkerkant van het zestienmetergebied, dribbelde naar binnen en krulde prachtig achter de kansloze Szczesny. Allegri werd woest, maar zijn frustratie sloeg niet over op zijn ploeg. Juventus speelde te traag om potten te kunnen breken en mocht zelfs opgelucht ademhalen nadat Simeone’s ogenschijnlijk derde werd afgekeurd vanwege een eerdere overtreding. Paulo Dybala liet nog de thuisploeg even schrikken door op slag van rust de lat te laten trillen, maar de ruststand zou 2-0 blijven.

Het moest van Dybala komen: zijn twee pogingen vlak na rust scheerden ternauwernood naast. Tot grote kansen kwam Juve verder echter niet en de 2-1 van Weston McKennie in de 80ste minuut kwam dan ook uit de lucht vallen. Danilo vond de Amerikaans international vanaf de rechterkant en de kanonskogel van zijn voet landde via de onderkant van de lat achter Hellas-doelman Lorenzo Montipo. Juventus zette alle zeilen bij om in ieder geval nog een punt te stelen, maar zelfs met extra ‘spits’ Leonardo Bonucci kwam de ploeg niet meer tot een resultaat.