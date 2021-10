Eerste post-Koeman-opstelling Barcelona is bekend

Zaterdag, 30 oktober 2021 om 19:50 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:03

De opstelling van Barcelona voor het duel met Deportivo Alavés is bekend. Interim-trainer Sergi Barjuán heeft een basisplek ingeruimd voor onder meer Memphis Depay en Sergiño Dest, die het aanvalstrio vormen met Sergio Agüero. Philippe Coutinho moet genoegen nemen met een plek op de bank, en Óscar Mingueza geeft invulling aan de rechtsachterpositie. De aftrap van het duel in LaLiga vindt om 21.00 uur plaats in het Camp Nou.

Het wordt de eerste wedstrijd aan het roer van Barcelona voor Sergi, die met zijn ploeg een poging zal wagen een zege te pakken na twee nederlagen op rij. De keuzeheer heeft besloten (vooralsnog) niet te veel af te wijken van de basiself die Ronald Koeman regelmatig het veld in stuurde. Marc-André Ter Stegen verdedigt zoals gebruikelijk het doel, en voor hem staat een 4-3-3-formatie geposteerd.

Op de rechtsbackpositie krijgt Mingueza een basisplek. Het hart van de verdediging wordt gevormd door Gerard Piqué en Eric García, die de voorkeur krijgt boven Clément Lenglet. Jordi Alba is fit genoeg om de linkerflank te bestrijken. Het middenveld wordt gevormd door Sergio Busquets, Nico en Gavi. In de voorhoede is er geen plek voor Coutinho, die op de bank moet plaatsnemen ten faveure van de naar voren geschoven Dest. Agüero staat in de spits, terwijl Depay vanaf links mag starten.

Sergi Roberto is met een dijbeenblessure afgehaakt voor het eerste duel na het ontslag van Koeman. De middenvelder annex rechtsback had woensdagavond in het uitduel met Rayo Vallecano (1-0) nog een basisplaats, maar staat nu voor onbepaalde tijd aan de kant. Sergi kan wegens blessureleed niet beschikken over Frenkie de Jong, Pedri, Ronald Araujo, Martin Braithwaite, Ansu Fati en Ousmane Dembélé. Fati ontbrak ook al tegen Rayo Vallecano en wordt klaargestoomd richting het weerzien met Dynamo Kiev in de Champions League.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Eric García, Jordi Alba; Busquets, Nico, Gavi; Dest, Sergio Agüero, Depay