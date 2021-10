Erik ten Hag komt met reactie op situatie rond Zakaria Labyad

Zaterdag, 30 oktober 2021 om 19:14 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:55

Erik ten Hag heeft voorafgaand aan het duel met Heracles Almelo gereageerd op de situatie van Zakaria Labyad. In interview met ESPN geeft de oefenmeester van Ajax aan dat de middenvelder, die verdacht wordt van een geweldsincident, er ‘vrij ontspannen’ in staat. Labyad ontbrak vrijdag op de training en zit niet bij de selectie voor het duel dat om 18:45 begonnen is.

“Met Zakaria gaat het goed, ja”, reageert Ten Hag op de vraag van Hélène Hendriks hoe het met Labyad gaat. “We hebben het erover gehad. Hij weet wat er gebeurd is.” Over de afloop van de zaak is de coach duidelijk: “Als je normen en waarden hebt, en je hebt daarnaar geleefd, dan heb je niks te vrezen. Toch?” De advocaten van de Nederlands-Marokkaanse middenvelder, die dit seizoen nog maar veertien minuten voor de Amsterdammers in actie kwam, ontkennen tot op heden iedere vorm van betrokkenheid bij het incident.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vrijdag meldde De Telegraaf dat politie en justitie een geweldsincident onderzoeken tussen een aannemer, Labyad en diens familie. Het incident zou zich hebben afgespeeld op 5 juli 2020, toen een al langer sluimerend conflict escaleerde. Er ontstond ruzie over de kwaliteit van het geleverde werk van de aannemer bij de villa van Labyad in Het Gooi. De aannemer meldde zich bij de villa voor een gesprek over de verdere financiële afwikkeling, toen hij op ramen en deuren zou begonnen zijn te bonken. Labyad zou zich vervolgens bedreigd hebben gevoeld.

Volgens de aannemer zouden er daarna familieleden van Labyad bij de villa zijn verschenen, waarna er klappen vielen en gedreigd zou zijn met een vuurwapen. De politie die ter plaatse kwam verrichtte geen arrestaties en zowel de aannemer als Labyad deed uiteindelijk aangifte. De aannemer heeft tevens een deurwaarder in de hand genomen om het in zijn ogen nog verschuldigde bedrag van Labyad te krijgen. Daarop zijn de beelden van de beveiligingscamera's bij het huis van Labyad gevorderd, nadat de middenvelder van Ajax die aanvankelijk weigerde af te staan. Een onafhankelijke bewaarder raakte die beelden in eerste instantie kwijt, maar ze zijn inmiddels toch weer opgedoken, onder anderen bij RTL Boulevard.