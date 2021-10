Bier gooiende supporters ontsieren spektakelstuk op Woudenstein

Zaterdag, 30 oktober 2021 om 18:44 • Laatste update: 18:56

Excelsior heeft zaterdag een dure nederlaag geleden in de strijd om promotie naar de Eredivisie. In een boeiend duel met FC Eindhoven ging de ploeg van Marinus Dijkhuizen uiteindelijk met 3-4 onderuit. Het spel werd in de tweede helft voor tien minuten gestaakt vanwege supporters die bier gooiden op Eindhoven-doelman Nigel Bertrams. De Kralingers eindigden het duel nog met tien man, vanwege een rode kaart voor Marouan Azarkan.

Vanaf het eerste fluitsignaal ging de thuisploeg op zoek naar het openingsdoelpunt, dat viel in de tiende minuut. Azarkan dribbelde het zestienmetergebied in en kon ongehinderd aan Reuven Niemeijer meegeven, die binnentikte: 1-0. De Rotterdammers konden echter niet doordrukken, tot frustratie van trainer Dijkhuizen. Die ergernis bleek terecht: na 37 minuten spelen braken de Eindhovenaren uit en waagde Stijn van Gassel enkele pogingen, voordat Pieter Bogaers de bal voor zijn voeten kreeg. De linksback drukte met succes af voor de gelijkmaker; een voor hem zeldzaam doelpunt. En het werd nog erger voor Excelsior.

Enkele seconden voor het rustsignaal namen de bezoekers, die afgelopen dinsdagavond nog pijnlijk onderuitgingen bij de amateurs van DVS ’33 Ermelo (2-1), brutaal de leiding. Joey Sleegers gaf de bal in de loop van Barnabás Rácz, die prachtig over Van Gassel heen volleerde: 1-2. Ook na de thee leek Excelsior nog niet bijgekomen van de schrik. De gehele verdediging stond toe te kijken hoe Jort van der Sande de bal voortrok op Sleegers, die de marge vergrootte. Ineens werden de Rotterdammers wakker. Vijf minuten na de 1-3 werd Niemeijer weggestuurd, die tegenstander Jarno Janssen makkelijk afschudde en topscorer Dallinga een niet te missen kans bood.

De rollen waren plotseling omgedraaid en na een uur spelen trok Mats Wieffer de stand weer gelijk. Uit een vrije trap van Julian Baas kopte de middenvelder binnen. Het duel werd boeiender en boeiender met grote kansen over en weer; zo had Niemeijer de 4-3 op zijn schoen, maar de nummer tien van Excelsior werkte van dichtbij over. Opeens legde scheidsrechter Martijn Vos het spel stil en stuurde de spelers van beide ploegen naar binnen. Toen hij de wedstrijd na tien minuten hervatte werd duidelijk dat dit was vanwege supporters van de thuisploeg, die bier gooiden op Eindhoven-doelman Bertrams.

De wedstrijd had even nodig om zijn amusementswaarde van voor de stop terug te vinden; Colin Seedorf wist die echter met stijl terug te brengen. Excelsior kreeg de bal niet weg en de middenvelder haalde geweldig uit. De thuisploeg raakte gefrustreerd en in een opstootje werd Azarkan nog met rood van het veld gestuurd. Verandering in de stand kwam er echter niet meer. Door het verlies komen de Rotterdammers op vijf punten achterstand te staan van koploper FC Volendam, dat vrijdagavond met 4-2 van FC Dordrecht wist te winnen. FC Eindhoven maakt met de eerste overwinning op Excelsior deze eeuw een enorme sprong van de zeventiende naar de tiende plek op de ranglijst.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 13 9 3 1 17 30 2 De Graafschap 13 8 2 3 7 26 3 Excelsior 13 8 1 4 11 25 4 FC Emmen 13 8 1 4 9 25 5 FC Eindhoven 13 6 2 5 -1 20 6 Jong Ajax 12 6 1 5 4 19 7 Jong AZ 12 6 1 5 1 19 8 Roda JC Kerkrade 12 5 3 4 4 18 9 Jong FC Utrecht 13 5 3 5 3 18 10 ADO Den Haag 13 7 2 4 7 17 11 VVV-Venlo 13 5 1 7 -3 16 12 FC Den Bosch 13 5 1 7 -6 16 13 Telstar 12 4 4 4 -7 16 14 NAC Breda 12 4 3 5 1 15 15 MVV Maastricht 12 5 0 7 -17 15 16 Jong PSV 12 4 2 6 -2 14 17 Helmond Sport 12 4 2 6 -4 14 18 TOP Oss 12 3 1 8 -8 10 19 Almere City FC 12 2 3 7 -5 9 20 FC Dordrecht 13 1 4 8 -11 7