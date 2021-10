Cristiano Ronaldo walst op Instagram over Lionel Messi heen

Zaterdag, 30 oktober 2021 om 18:26 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:05

Cristiano Ronaldo heeft Lionel Messi van de troon gestoten op Instagram. Tot vrijdag had de post van de Argentijn met het shirt van Paris Saint-Germain in zijn handen de meeste likes op een foto van een topsporter ooit vergaard, maar nu staat het record op naam van de Portugees. Donderdag plaatste hij een foto met zijn partner Georgina Rodríguez met de mededeling dat ze in verwachting zijn van een tweeling. Zaterdagavond staat de teller bij de Instagram post van Ronaldo al op ruim 30 miljoen likes, terwijl Messi er ruim 22 miljoen vergaarde.

Op 11 augustus plaatste Messi diverse fotos op het sociale medium, poserend met het shirt van PSG. In dezelfde post plaatste hij ook beelden van zijn persconferentie, zijn ontvangst op het Parc Des Princes en voegde hij onder meer beelden toe van zijn gezin in het stadion van de Parijzenaren. Ruim tweeënhalve maand lang was het de meest gelikete Instagram post van een sporter ooit, totdat Ronaldo zijn onthulling deed over de gezinsuitbreiding.

"Blij om aan te kondigen dat we een tweeling verwachten", schreef Ronaldo bij de foto. "Onze harten zijn vol van liefde, we kunnen niet wachten om jullie te ontmoeten." Met de post had de ster van Manchester United het record van Messi vrijdag al verbroken, en inmiddels is de teller met likes dus opgelopen tot boven de dertig miljoen.

Het is overigens nog lang niet de meest gelikete Instagram post ooit. Dat record is in handen van de pagina world_record_egg. Op 4 januari 2019 werd als grap een foto van een ei geplaatst om te kijken of het toenmalige record van Kylie Jenner (achttien miljoen likes) verbroken kon worden. Momenteel heeft het bewuste ei bijna 55,5 miljoen vind-ik-leuks verzameld op Instagram.