Devyne Rensch vervangt Noussair Mazraoui bij Ajax

Zaterdag, 30 oktober 2021 om 17:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:12

Erik ten Hag heeft de opstelling van Ajax bekendgemaakt voor het uitduel met Heracles Almelo. De trainer van de Amsterdammers voert één wijziging door ten opzichte van de glansrijk gewonnen topper tegen PSV (5-0): Devyne Rensch vervangt Noussair Mazraoui, die ziek is. Ook Zakaria Labyad, die verhoord werd in een mishandelingszaak, heeft zich ziek gemeld. De aftrap is om 18.45 uur in het Erve Asito.

Voor het overige treedt Ajax dus aan in de bekende formatie, waardoor Davy Klaassen opnieuw op de bank begint. Ten Hag beschikt over een vrijwel volledig fitte selectie, waarin alleen de langdurig geblesseerde Maarten Stekelenburg en Sean Klaiber afwezig zijn. Ajax staat aan de vooravond van een nieuwe belangrijke week. Woensdag volgt de uitwedstrijd in de Champions League tegen Borussia Dortmund.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Marténez, Blind; Gravenberch, Berghuis, Álvarez; Antony, Haller, Tadic