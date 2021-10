De Roon doet wat hem 399 dagen niet was gelukt en is beslissend

Zaterdag, 30 oktober 2021 om 17:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:21

Marten de Roon heeft zaterdagmiddag in de absolute slotfase een punt gered voor Atalanta. De middenvelder, die opnieuw werd ingezet als centrumverdediger, tekende tegen Lazio (2-2) diep in blessuretijd voor de gelijkmaker, door met een knappe dropkick een voorzet van Ruslan Malinovsky binnen te schieten. Het was 399 dagen geleden dat De Roon had gescoord; dat was op 26 september 2020 tegen Torino.

Lazio greep na achttien minuten de leiding via Pedro. De Spanjaard kon de rebound vrij simpel in het doel tikken, nadat het schot van Ciro Immobile met de voet was gekeerd door Juan Musso: 0-1. Atalanta, waar naast De Roon ook Teun Koopmeiners in de basis begon, had het aan de individuele klasse van Duván Zapata te danken dat het op slag van rust op gelijke hoogte kwam. De aanvaller schudde Adam Marusic dankzij fysieke kracht van zich af en schoot vanuit een lastige hoek raak: 1-1. Een kwartier voor tijd bracht Immobile de Romeinen weer op voorsprong, door aan het einde te staan van een snelle counter en een lage voorzet van Toma Basic in te tikken: 1-2.

In de slotminuut ?? Marten de Roon schiet zijn Atalanta naast Lazio en redt daarmee een punt ??#ZiggoSport #SerieA #AtalantaLazio pic.twitter.com/IAHezvpsLI — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 30, 2021