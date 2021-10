Vinícius Júnior blinkt uit en evenaart Real-cijfers van drie volledige jaren

Zaterdag, 30 oktober 2021 om 15:57 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 16:04

Real Madrid heeft dankzij Vinícius Júnior drie punten overgehouden aan het uitduel met Elche in LaLiga. Het team van trainer Carlo Ancelotti was zaterdag door twee doelpunten van de Braziliaan met 1-2 te sterk. Vinícius Júnior heeft dit seizoen evenveel competitiedoelpunten gemaakt als in zijn drie voorgaande seizoenen bij elkaar: zeven. Door de zege is Real Madrid samen met Real Sociedad gedeeld koploper van LaLiga: 24 punten uit 11 duels. Sevilla komt op gelijke hoogte als zaterdag thuis van Osasuna wordt gewonnen.

In een leuke eerste helft waren Elche en Real Madrid qua balbezit, doelpogingen en gerichte pogingen op doel min of meer aan elkaar gewaagd. Een doelpunt van Vinícius Júnior zorgde voor het klassenverschil in het Estadio Manuel Martínez Valero. Na ruim twintig minuten spelen was het raak: na een balverovering van Casemiro op het middenveld bezorgde Mariano Díaz het leer met een heerlijk hakje bij Vinícius Júnior, die de bal vanaf de linkerkant van het strafschopgebied in de rechterhoek achter Kiko Casilla mikte.

De openingstreffer komt op naam van Vinicius Junior ?? Real Madrid op 0-1 ??#ZiggoSport #LaLiga #ElcheRealMadrid pic.twitter.com/hKM40QV9sj — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 30, 2021

De tegentreffer was niet van invloed op de spelopvatting van Elche, dat de aanval bleef opzoeken. Real Madrid speelde echter compact en gaf weinig ruimtes weg. Alleen een misstap van David Alaba zorgde ervoor dat de thuisploeg uitzicht had op de 1-1: na een hakbal van Javier Pastore had Lucas Pérez het vizier niet op scherp. Aan de andere kant van het veld liet Mariano Díaz na om voor de 0-2 te zorgen. De aanvaller ontdeed zich van Casilla, maar mikte de bal vervolgens in het zijnet.

De tweede helft kende een intense start, met een Elche dat de aanval opzocht en steeds gevaarlijker werd. De rode kaart voor Raúl Guti na ruim een uur spelen was dan ook een flinke domper voor de thuisploeg. Hij kreeg zijn tweede gele kaart voor een harde overtreding op Toni Kroos en mocht meteen inrukken. Nog geen tien minuten later verscheen de 0-2 op het scorebord. Na een uitstekende pass van Luka Modric controleerde Vinícius Júnior de bal in het strafschopgebied en werkte hij de bal met klasse over Casilla: 0-2.

De man in vorm bij Real Madrid, Vinicius Junior met zijn tweede ?? Ook de assist van Luka Modric mag er wezen ??#ZiggoSport #LaLiga #ElcheRealMadrid pic.twitter.com/VWYs9LSeWW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 30, 2021

Ondanks de overtalsituatie maakte Real Madrid het zich in de slotminuten toch nog lastig. Een pass van Casemiro werd door Dario Benedetto met het gezicht onderschept, waarna uiteindelijk Pere Milla oog in oog met Thibaut Courtois geen fout maakte: 1-2. Tot meer was de thuisploeg echter niet in staat. Vinícius Júnior was in zijn eerste drie seizoenen goed voor 7 goals in 82 competitieduels en 4.211 speelminuten. Deze voetbaljaargang staat de teller ook op 7 goals in LaLiga, maar reeds na 11 duels en 828 speelminuten.