Roger Schmidt gooit de boel om bij PSV in thuisduel met FC Twente

Zaterdag, 30 oktober 2021 om 15:28 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:38

De opstelling van PSV voor het thuisduel met FC Twente is bekend. Trainer Roger Schmidt speelt zaterdag wederom zonder Mario Götze en kiest ervoor om de boel om te gooien. Jordan Teze en Armando Obispo starten in de basis, net als Yorbe Vertessen en Carlos Vinícius. Het duel in het Philips Stadion staat onder leiding van Danny Makkelie en gaat om 16.30 uur van start.

Davy Pröpper start bij PSV op de bank. Bij de Eindhovenaren ontbreekt naast Cody Gakpo en Noni Madueke dus ook Götze. Teze krijgt op de rechtsbackpositie de voorkeur boven Phillipp Mwene.

FC Twente won geen van de laatste veertien Eredivisie-duels met PSV: zes remises en acht nederlagen. In mei 2013 wonnen de Tukkers voor het laatst van de Eindhovenaren: een 3-1 overwinning in Enschede. PSV won in de laatste twee seizoenen slechts één keer van FC Twente, naast drie remises: dat was de meest recente editie in Eindhoven (3-0).

PSV hield in geen van de laatste zeven thuisduels in Eredivisie-verband de nul, de laatste keer dat dit de Eindhovenaren in acht thuiswedstrijden op rij overkwam was in november 1968-maart 1969 (acht). FC Twente kwam tot scoren in twaalf van de laatste dertien competitieduels met een ploeg uit de traditionele top drie, de enige uitzondering hierop was echter het uitduel met PSV vorig seizoen (3-0).

Opstelling PSV: Drommel; Teze, Ramalho, Obispo, Max; Sangaré, Boscagli; Vertessen, Van Ginkel; Vinícius en Zahavi.