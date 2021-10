Spoedbijeenkomst met KNVB en justitie na acht gewonden bij rellen

Zaterdag, 30 oktober 2021 om 14:51 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:04

De relschoppers die voor ongeregeldheden hebben gezorgd bij de Limburgse derby tussen MVV Maastricht en Roda JC Kerkrade moeten mogelijk vrezen voor een straf. Het Openbaar Ministerie heeft laten weten dat het de mogelijkheden onderzoekt om de relschoppers op te sporen en te vervolgen. Maandag komen de KNVB, politie, burgemeesters en justitie voor spoedoverleg bijeen om de recente reeks van incidenten met supporters te bespreken.

Vrijdagavond bestookten supporters elkaar met vuurpijlen en zochten de confrontatie op. Op last van de burgemeester van Maastricht staakte scheidsrechter Joey Kooij de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd na 42 minuten. De ME moest het veld betreden om weer grip op de situatie te krijgen. Bij rellen zijn acht personen gewond geraakt: zes agenten en twee stewards van Roda JC. Tien relschoppers zijn aangehouden, waarvan zeven nog vastzitten.

"Helaas is het niet het eerste incident dit jaar met geweld in en rond de stadions. Daarom is er maandag een extra overleg met de regiegroep om de situatie te bespreken en te bekijken welke stappen er gezet moeten worden", zegt burgemeester Paul Depla van Breda, die de burgemeesters van alle speelsteden vertegenwoordigt. "Want dat dit geweld moet stoppen, staat als een paal boven water." Daarnaast zal demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vrijdag met de KNVB in gesprek gaan over de ongeregeldheden. Het gaat om een regulier overleg, laat een woordvoerder van het ministerie weten. Grapperhaus kondigde eerder al aan een lik-op-stukbeleid te willen voeren en "misdadigers" hard aan te willen pakken

Een woordvoerster van het OM liet zaterdag tegenover de Limburger weten dat de relschoppers mogelijk voor een straf moeten vrezen. “Er wordt bekeken of het OM kan opsporen en vervolgen.” De KNVB sluit niet uit dat de bond in de toekomst overgaat tot hogere straffen. Het weren van uitsupporters en het staken van wedstrijden als het aantal incidenten niet minder wordt, behoren tot de mogelijkheden. Sinds de start van het nieuwe seizoen hebben er in en rondom de stadions herhaaldelijk incidenten plaatsgevonden. Wedstrijden zijn tijdelijk stilgelegd vanwege het gooien van bier, vuurwerk en andere voorwerpen. Recent vonden er ook ongeregeldheden plaats na afloop van de derby tussen NEC en Vitesse en voorafgaand aan en tijdens het Conference League-duel tussen Feyenoord en 1. FC Union Berlin.

“Er is nu één wedstrijd gestaakt, maar het is nog te vroeg om nu al iets te kunnen zeggen over nadere maatregelen zoals het weren van uitsupporters”, geeft een woordvoerder van de KNVB aan. Het is nog onduidelijk wanneer het restant van de derby tussen MVV en Roda JC wordt uitgespeeld. De kans dat lijkt in ieder geval klein dat hier publiek bij aanwezig mag zijn.