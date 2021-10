Twee verrassingen in eerste wedstrijdselectie Barcelona na Koeman-tijdperk

Zaterdag, 30 oktober 2021

Sergi Barjuán heeft in zijn eerste wedstrijdselectie als interim-trainer van Barcelona twee verrassende namen opgenomen. Álvaro Sanz en Abde Ezzalzouli, beiden uitkomend voor Barcelona B, maken deel uit van de selectie die het zaterdagavond vanaf 21.00 uur gaat opnemen tegen Deportivo Alavés. Het is de eerste wedstrijd van Barcelona zonder Ronald Koeman, die afgelopen week na de 1-0 nederlaag tegen Rayo Vallecano werd ontslagen.

Sanz en Abde maakten vrijdag al hun opwachting op het trainingsveld van Barcelona en zijn sowieso geen onbekenden voor Sergi, die tot het ontslag van Koeman voor de selectie van Barcelona B stond en daar in principe weer terugkeert als de club een definitieve trainer voor het eerste heeft aangewezen. Sanz is een twintigjarige middenvelder die sinds 2015 deel uitmaakt van de jeugdopleiding van de Catalanen, terwijl de een jaar jongere Abde een linksbuiten annex Marokkaans jeugdinternational is die afgelopen zomer voor twee miljoen euro overkwam van Hércules.

Sergi Roberto is met een dijbeenblessure afgehaakt voor het eerste duel na het ontslag van Koeman. De middenvelder annex rechtsback had woensdagavond in het uitduel met Rayo Vallecano nog een basisplaats, maar staat nu voor onbepaalde tijd aan de kant. Sergi kan wegens blessureleed niet beschikken over Frenkie de Jong, Pedri, Ronald Araujo, Martin Braithwaite, Ansu Fati en Ousmane Dembélé. Fati ontbrak ook al tegen Rayo Vallecano en wordt klaargestoomd richting het weerzien met Dynamo Kiev in de Champions League.