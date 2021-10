‘PSV heeft juist veel meer baat bij een doelman als Lars Unnerstall’

Zaterdag, 30 oktober 2021 om 11:39 • Daniel Cabot Kerkdijk

Harold Wapenaar, keeperstrainer van Willem II, vindt dat PSV veel meer baat heeft bij een doelman als Lars Unnerstall. De Duitse doelman stond vorig seizoen onder contract bij de Eindhovenaren, maar maakte afgelopen zomer de overstap naar FC Twente. Doelman Joël Drommel bewandelde juist de omgekeerde weg. FC Twente en PSV nemen het zaterdagmiddag om 16:30 uur in de Eredivisie tegen elkaar op.

Drommel bereikt zaterdag uitgerekend tegen zijn oude club FC Twente een mijlpaal. De doelman speelt dan zijn honderdste wedstrijd in de Eredivisie. Unnerstall, vorig seizoen nog tweede doelman van PSV, verdedigt in De Grolsch Veste het doel van de thuisploeg. Wie de twee sluitposten cijfermatig met elkaar vergelijkt, ziet dat Unnerstall op de meeste punten beter scoort dan de zeven jaar jongere Drommel. De Duitse doelman verricht gemiddeld meer reddingen (2,80 tegen 1,66), pakt meer hoge ballen (0,70 tegen 0,55) en krijgt ook minder tegengoals per duel. Unnerstall hoeft gemiddeld slechts 1,52 goals per wedstrijd te slikken, terwijl Drommel dit seizoen op 1,73 tegengoals staat.

Voor Wapenaar is het echter logisch dat PSV zich versterkte met Drommel. “Een topclub wil graag opbouwen van achteruit”, geeft Wapenaar aan in De Telegraaf. “Ik begrijp dat PSV weer op zoek ging naar een keeper die ook met zijn voeten uit de voeten kan. Maar in het vak van doelman gaat het om de eerste plaats om ballen tegenhouden” De keeperstrainer van Willem II vindt dat Unnerstall in zijn ontwikkeling verder is. “Dat is echt een geweldige doelman. Bij PSV werd hij erop afgerekend dat hij niet mee kon voetballen. Maar op dat punt is hij zich aan het verbeteren.”

Wapenaar noemt het blokken van de bal met zijn lichaam als een van de sterkste kwaliteiten van de ervaren doelman van FC Twente. “In één-tegen-één situaties is hij soms net een trekpop. Hij maakt zich breed door zijn armen te strekken”, legt de oud-doelman uit. “Dan zie je dat hij in Duitsland is opgeleid. Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen en Wellenreuther hebben dat ook. Die zitten zo kort op een speler dat ze in dat soort situaties zelf het initiatief hebben.” Volgens Wapenaar is Drommel zo ver nog niet. “Hij zit vaak niet kort genoeg op de speler.”

De keeperstrainer van Willem II haalt als voorbeeld de goal van Myron Boadu in het Europa League-duel met AS Monaco aan, waar Drommel twijfelde tussen uitkomen en op zijn doellijn blijven staan. “Als je naar dat doelpunt kijkt, denk je: die keeper had toch meer kunnen doen?”, vraagt Wapenaar zich af. “Dan ziet het er onzeker uit. Unnerstall is een beer van een vent. Die straalt veel meer uit en lijkt onoverwinnelijk. Als je puur naar de kwaliteit van de beide keepers kijkt, dan heeft PSV juist het meeste baat bij een doelman als Unnerstall.”

Drommel was halverwege september in de slotfase in het Europa League-duel met Real Sociedad (2-2) met een knappe redding nog de gevierde man. Hierna was de doelman met een blunder echter mede verantwoordelijk voor een nederlaag op bezoek bij Willem II (2-1) en keepte hij de laatste weken niet overtuigend. “Je moet er staan. Anders grijpen ze in”, waarschuwt Wapenaar. “Drommel zal een paar keer een topprestatie moeten neerzetten om rustiger onder de lat te staan.”