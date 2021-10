‘Donny van de Beek sprak afgelopen weken met twee clubs’

Zaterdag, 30 oktober 2021 om 09:24 • Yanick Vos • Laatste update: 10:22

Donny van de Beek heeft op advies van ploeggenoten bij Manchester United gekozen voor een nieuwe zaakwaarnemer, zo meldt de Daily Mail. Vorige week werd bekend dat de bankzitter van Manchester United is overgestapt van Guido Albers naar Ali Dursun. Met een nieuwe begeleider hoopt Van de Beek in januari weg te komen uit Manchester. Volgens de Engelse berichtgeving sprak Van de Beek de afgelopen weken met Everton en Wolverhampton Wanderers over een huurdeal, maar mogelijk heeft Dursun andere plannen met de Oranje-international.

Gesprekken met ploeggenoten in de kleedkamer van Manchester United hebben er volgens de Daily Mail toe geleid dat Van de Beek is vertrokken bij Albers, de zaakwaarnemer die hem van Ajax naar Manchester United bracht. Volgens Ajax-wachter Mike Verweij van De Telegraaf deed Mino Raiola een poging om Van de Beek in te lijven, maar de keuze is gevallen op Dursun, de zaakwaarnemer die ook de belangen behartigt van onder meer Frenkie de Jong en Victor Lindelöf, ploeggenoot van Van de Beek.

Van de Beek wil naar verluidt graag weg bij Manchester United. Onder manager Ole Gunnar Solskjaer komt hij voor het tweede seizoen op rij niet aan de bak. Dit Premier League-seizoen kwam hij tot dusver niet verder dan zes speelminuten. Everton was volgens de berichtgeving afgelopen zomer al in beeld, maar Solskjaer wilde de ex-Ajacied toen niet laten gaan. Director of Football Marcel Brands zou nu opnieuw een poging wagen om Van de Beek te huren, terwijl Wolverhampton Wanderers dezelfde plannen zou hebben. Met Dursun als zaakwaarnemer moet het in januari tot een vertrek uit Old Trafford komen.

De keuze voor Dursun is een bewuste, wist Verweij deze week te melden in de Kick-Off-podcast. "Ali heeft de grootste transfer ooit voor een Nederlandse speler afgedwongen, toen hij Frenkie naar Barcelona bracht voor 86 miljoen euro. Dus ik denk dat Donny nu ook hoopt dat hij een hele mooie nieuwe club krijgt." Verweij denkt dat het Albers ook was gelukt om Van de Beek gedurende de komende transferperiode onder te brengen bij een andere club. “En dat gaat Ali Dursun nu ook lukken. En dan zal Ali zeggen: 'Zie je wel, het is allemaal niet zo moeilijk.' En Guido Albers blijft met lege handen achter."