DFL legt Bundesliga in 2022 vanaf november ruim twee maanden stil

Zaterdag, 30 oktober 2021 om 08:43 • Yanick Vos • Laatste update: 09:13

De Bundesliga komt volgend seizoen tussen 13 november en 20 januari stil te liggen, zo heeft de DFL bekendgemaakt. De organisatie die voor de competitie verantwoordelijk is heeft dit besluit genomen met oog op het WK van volgend jaar in Qatar. Het mondiale eindtoernooi wordt namelijk afgewerkt in de herfst van 21 november tot en met 18 december.

Na het weekend van 11, 12 en 13 november komt de Bundesliga voor meer dan twee maanden stil te liggen. Internationals hebben dan ongeveer een week de tijd om zich met de nationale ploeg voor te bereiden op het WK. De finale staat voor 18 december 2022 op het programma. Desondanks kiest de DFL ervoor om de Bundesliga pas 20 januari weer te hervatten. Op die manier gunt de organisator de internationals wat meer rust op weg naar de tweede helft van het seizoen.

Naar verwachting zullen andere grote competities het voorbeeld van de Bundesliga volgen. Ten opzichte van de Premier League, LaLiga, Serie A en Ligue 1, waar de competities uit 20 teams bestaan en daardoor 38 speelrondes op het programma staan, heeft de Bundesliga het voordeel dat er door de 18 deelnemende clubs slechts 34 speelrondes worden afgewerkt. Het Bundesliga-seizoen begint volgend jaar op 5 augustus en komt in 2023 op 27 mei ten einde.

Nederland is hard op weg om zich onder bondscoach Louis van Gaal te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Oranje gaat aan kop in Groep G met twee punten meer dan achtervolger Noorwegen. De komende interlandperiode staan de beslissende duels met Montenegro (13 november) en Noorwegen (16 november) op het programma. De nummer één plaatst zich direct voor het WK.