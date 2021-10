Neymar rekent af met kritiek: ‘Ik stop daar niet mee, wat is het probleem?’

Zaterdag, 30 oktober 2021 om 07:53 • Yanick Vos • Laatste update: 07:53

Neymar heeft stevig van zich afgebeten na aanhoudende kritiek op zijn levensstijl. De Braziliaan van Paris Saint-Germain wordt in de Franse media veelvuldig verweten dat hij regelmatig op stap gaat, daardoor niet naar behoren presteert en vaker geblesseerd is dan gewenst. Neymar stelt dat zijn stapavonden geen negatief effect hebben op zijn prestaties in het shirt van PSG.

Neymar scoorde dit Ligue 1-seizoen tot dusver pas eenmaal, terwijl hij drie assists afleverde. In de Champions League was hij deze voetbaljaargang bij nog geen enkel doelpunt betrokken. De Braziliaans international sukkelt al jaren regelmatig met blessureleed en zoekend naar oorzaken voor zijn magere cijfers en blessuregevoeligheid, wordt in Franse media gewezen naar zijn levensstijl. Neymar wil daar niets van weten, zo stelt hij op het Braziliaanse YouTube-kanaal Fui Clear???.

“Ik vind het een gebrek aan gesprek als mensen zeggen: ‘Oh, Neymar zorgt niet goed voor zichzelf, Neymar dit, Neymar dat’. Hoe houd ik het al twaalf jaar vol in de top als ik niet voor mezelf zou zorgen? Daar kijkt niemand naar. Ik zorg wel degelijk goed voor mezelf. Ik heb een fysiotherapeut en een personal coach bijna 24 uur per dag bij me, om niets te doen?”, aldus een geïrriteerde Neymar.

Zijn levensstijl heeft volgens Neymar niets te maken met zijn prestaties op het veld. “Ik ga uit wanneer het kan. Ik ga op stap als het mogelijk is, als ik bijvoorbeeld weet dat we de volgende dag niet hoeven te trainen. Ik ga daar niet mee stoppen. Wat is het probleem? Ja, ik moet verantwoordelijk worden gehouden voor wat ik laat zien op het veld. Maar wat ik daarbuiten doe?”

Daar is 'ie dan toch! ?? Di Maria redt de 3 punten voor PSG met een late winnaar ??#ZiggoSport #Ligue1 #PSGLOSC pic.twitter.com/2ixQO8O0l7 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 29, 2021

Vrijdagavond was Neymar van grote waarde voor PSG. Vlak voor tijd leverde hij de assist op de winnende 2-1 van Ángel Di María tegen Lille OSC. “Het was een zware wedstrijd”, zei hij na afloop tegen Prime Video. “We speelden tegen een sterke ploeg. We hebben tot aan het einde gevochten en gescoord.” Neymar wilde na afloop ook nog wat kwijt over de kritiek op zijn persoon: “Kritiek is normaal, dat hoort erbij. Ik ben nu al vijftien jaar profvoetballer en het doet me niks. Ikzelf ben mijn grootste criticaster."