Pochettino onthult reden achter opmerkelijk vroege wissel Messi

Zaterdag, 30 oktober 2021 om 06:58 • Yanick Vos • Laatste update: 07:01

Lionel Messi is vrijdagavond uit voorzorg na 45 minuten gewisseld in de wedstrijd tegen Lille OSC, zo heeft Paris Saint-Germain-trainer Mauricio Pochettino na afloop van de 2-1 overwinning verteld tegenover de aanwezige media. De Argentijnse aanvaller werd in de rust bij een 0-1 achterstand vervangen door Mauro Icardi. Zonder Messi binnen de lijnen kreeg PSG het voor elkaar om de achterstand weg te werken en de drie punten in eigen huis te houden.

Messi was de opvallende afwezige toen de spelers na rust weer het veld opkwamen. Lille stond toen met 0-1 voor door een doelpunt van Ligue 1-topscorer Jonathan David (acht goals). Een kwartier voor tijd tekende Marquinhos voor de gelijkmaker, waarna vlak voor het einde van de wedstrijd Ángel Di María de 2-1 tegen de touwen werkte. Na afloop legde Pochettino uit waarom hij Messi wisselde. “Ik heb met de dokter gesproken. We hebben dit uit voorzorg. Hij kon niet verder, maar het is geen groot probleem. Hij zal beschikbaar zijn voor de volgende wedstrijd”, zo werd Pochettino geciteerd door Amazon Prime.

Bij afwezigheid van de geblesseerde Kylian Mbappé begon Messi in de punt van de aanval, met Neymar en Di María op de flanken. Met Icardi als diepe spits draaide het na rust beter bij PSG, dat toen twee keer scoorde. “Maar ik denk niet dat dat het probleem was in de eerste helft. Het komt doordat Lille ons gewoon goed kent. We waren niet goed genoeg om onze aanvallers te voeden en kregen de wedstrijd niet onder controle. Maar ik denk niet dat een enkele speler of een andere positie alles verandert”, aldus de Argentijnse oefenmeester, die sprak van een ‘verdiende overwinning’.

De verwachtingen waren torenhoog toen Messi afgelopen zomer de overstap maakte van Barcelona naar PSG. De 34-jarige aanvaller wacht na vijf competitiewedstrijden echter nog altijd op zijn eerste doelpunt in de Ligue 1. Tot dusver scoorde Messi twee keer in de met 3-2 gewonnen Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig en eenmaal in hetzelfde toernooi tegen Manchester City (2-0). Hoewel de zege op Lille moeizaam tot stand kwam, gaat PSG na twaalf wedstrijden aan kop in de competitie met een voorsprong van tien punten op nummer twee RC Lens, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft. Woensdag komt PSG weer in actie tegen RB Leipzig in het miljardenbal. Messi is dan naar verwachting weer van de partij.