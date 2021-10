Al-Sadd publiceert opvallende verklaring op sociale media over Xavi

Al-Sadd lijkt niet van plan om zomaar afscheid te nemen van Xavi. De trainer van de Qatarese topclub wordt veelvuldig genoemd als opvolger van Ronald Koeman bij Barcelona, maar in een statement via sociale media wijst Al-Sadd op zijn doorlopende contract. Volgens Al-Sadd is Xavi volledig gefocust op zijn werk in Qatar.

"Als reactie op wat recent de ronde deed, bevestigt het management van Al-Sadd andermaal dat Xavi nog een contract van twee jaar heeft bij de club", schrijft de club. "Hij is volledig gefocust op de komende wedstrijden van het team, op het behouden van onze koppositie in de competitie en op het prolongeren van de landstitel." Al-Sadd won de eerste zeven wedstrijden van het nieuwe seizoen in Qatar en heeft drie punten voorsprong op nummer twee Al-Duhail.

Met de verklaring zorgt Al-Sadd voor nieuwe onzekerheid over de invulling van de trainersfunctie bij Barcelona. Donderdag beweerde Sport nog dat Xavi een akkoord heeft bereikt met Barcelona over een meerjarig contract. Catalunya Ràdio voegde toe dat dat alles in gereedheid is voor de komst van de oud-middenvelder, die op zaterdag 6 november tegen Celta de Vigo voor het eerst op de bank zou zitten bij Barça.

Volgens berichtgeving van Sport staat een afkoopsom van een miljoen euro in het contract van Xavi. Direct na het ontslag van Koeman woensdagavond richtte de clubleiding zich tot de clublegende. Barcelona heeft vooralsnog geen mededelingen gedaan over de technische staf van Koeman. Aangezien de club ermee heeft ingestemd dat Xavi zijn eigen staf meeneemt, lijken ook de assistenten Alfred Schreuder en Henrik Larsson rekening te moeten houden met ontslag.