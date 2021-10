Di María completeert ommekeer bij PSG na heerlijke assist van Neymar

Vrijdag, 29 oktober 2021 om 22:59 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:03

Paris Saint-Germain heeft vrijdagavond ternauwernood een overwinning overgehouden aan de wedstrijd tegen Lille OSC. De koploper van de Ligue 1 boog een 0-1 achterstand om in een 2-1 overwinning door doelpunten van Marquinhos en Ángel Di María in de slotfase van de wedstrijd. Door de overwinning heeft PSG 31 punten verzameld uit 12 duels; nummer twee RC Lens staat op 21 punten uit 11 wedstrijden. Lille had bij een zege kunnen overnachten op de zesde plek, maar staat elfde.

Georginio Wijnaldum had voor het eerst sinds de wedstrijd tegen FC Metz op 22 september (1-2 zege) een basisplaats bij PSG. Behalve Wijnaldum maakten ook Gianluigi Donnarumma, Thilo Kehrer, Juan Bernat en Idrissa Gueye hun entree in het elftal ten opzichte van de uitwedstrijd tegen Olympique Marseille (0-0) van zondag. Mauricio Pochettino moest het stellen zonder de zieke Kulian Mbappé, de geblesseerde Marco Verratti en de geschorste Achraf Hakimi.

Daar is 'ie dan toch! ?? Di Maria redt de 3 punten voor PSG met een late winnaar ??#ZiggoSport #Ligue1 #PSGLOSC pic.twitter.com/2ixQO8O0l7 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 29, 2021

Al in de eerste minuut werd Donnarumma gedwongen tot een redding, nadat Burak Yilmaz als eindpunt fungeerde van een counter van Lille. De bezoekers bleven vervolgens dreigend ogen in de tegenaanval en openden de score na een halfuur. In het strafschopgebied sprintte Burak voorbij Kehrer, alvorens vanaf de achterlijn een lage voorzet af te leveren bij Jonathan David. Die kon vlak voor het doel afronden en aantekenen voor zijn achtste doelpunt van het seizoen, waarmee hij competitietopscorer is.

Di María en Messi schoten in het restant van de eerste helft allebei naast; in de pauze werd Messi gewisseld voor Mauro Icardi. Vermoedelijk had Messi nog wat fysieke ongemakken die hij deze week ook al voelde op de training. Hij is dit seizoen de Ligue 1-speler met het meeste aantal schoten (vijftien) zonder te scoren. Na de pauze voorkwam Donnarumma dat David en Burak zorgden voor grotere schade; PSG waagde ook wat schoten in de eerste 25 minuten na rust, maar Lille bleef aanvankelijk overeind.

In de slotfase van de wedstrijd voerde PSG de druk op. Icardi liet een serieuze kopkans onbenut na voorbereidend werk van Di María, maar even daarna bleek een voorzet van laatstgenoemde wel besteed aan Marquinhos: Di María wipte de bal richting de tweede paal, waar Marquinhos klaarstond om er 1-1 van te maken. Icardi was heel dicht bij het winnende doelpunt, maar keeper Ivo Grbic keerde zijn inzet met de knie. Het was uiteindelijk Di María die de zege veiligstelde. Hij bediende Neymar, die de bal op de zestienmeterlijn behendig klaarlegde voor zijn ploeggenoot: 2-1.