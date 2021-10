Beelden duiken op van politiecharge tegen supporters in De Geusselt

Vrijdag, 29 oktober 2021 om 22:52 • Laatste update: 23:10

Op sociale media zijn beelden opgedoken van de charge die vrijdagavond werd uitgevoerd door de politie en de ME in Maastricht. De Limburgse derby tussen MVV Maastricht en Roda JC Kerkrade in de Keuken Kampioen Divisie werd geteisterd door ongeregeldheden op de tribunes. Op beelden journalist Wouter Nelissen van L1 is te zien dat de politie inslaat op supporters die kort daarvoor slaags raakten met agenten.

Bij een 0-0 stand werd er op slag van rust vuurwerk vanuit het vak van Roda JC op het veld gegooid, waarna ook aanhangers van de thuisclub vuurwerk gooiden. Daarnaast trachtten supporters het veld te betreden en zouden er spelers door fans van MVV bespuugd zijn. Het gooien van vuurwerk vanuit beide supportersvakken was voor arbiter Joey Kooij aanleiding om het duel in Maastricht stil te leggen. Het duel werd in eerste instantie voor minstens dertig minuten gestaakt, maar na overleg besloot Kooij dat de wedstrijd niet meer hervat kon worden.

Uiteindelijk was het niet scheidsrechter Joey Kooij, maar de lokale driehoek van de burgemeester, de politiechef en de officier van justitie die besloot het duel definitief te staken. "Uiteraard vinden wij het heel erg vervelend dat deze stap noodzakelijk was", reageert een woordvoerder van de KNVB. "Wij wachten nu de meldingsformulieren af en die zullen worden voorgelegd aan de aanklager. Vervolgens wordt ook gekeken wat er met het resterende gedeelte van de wedstrijd gebeurt."

MVV-trainer Klaas Wels had begrip voor het besluit om de wedstrijd te staken. "Onderlinge rivaliteit brengt een extra dimensie en juich ik toe, maar het moet wel binnen de perken blijven. Je moet niet met vuurwerk of andere dingen naar elkaar gooien. Het is spijtig dat er nu op de rem moet worden getrapt", geeft hij aan tegenover ESPN. Collega-trainer Jurgen Streppel van Roda JC noemt het besluit 'zwaar terecht'. "Ik voel me niet veilig", bekent hij.