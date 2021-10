Robert Mühren beleeft magistrale avond met vierklapper; ADO baalt

Vrijdag, 29 oktober 2021 om 22:00 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:12

FC Volendam heeft vrijdagavond een klinkende zege geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. In eigen huis kwam de ploeg van trainer Wim Jonk nog wel op achterstand tegen Dordrecht, dat door vier treffers van Robert Mühren echter alsnog met lege handen kwam te staan: 4-2. Het was alweer de zevende competitiezege op rij voor Volendam. Tegelijkertijd baalde ADO Den Haag door een late penalty tegen De Graafschap, dat met 1-0 te sterk was.

FC Volendam - FC Dordrecht 4-2

De Volendammer begonnen teleurstellend aan de ontmoeting met Dordrecht, dat al in de achtste minuut op voorsprong kwam. Mathis Suray ontving een pass van achteruit en rondde oog in oog met doelman Filip Stankovic op koelbloedige wijze af: 1-0. Halverwege de eerste helft stelde de thuisploeg echter al orde op zaken. Aanvoerder Toine van Huizen ging in de eigen defensie in de fout, waarna Robert Mühren kon overnemen en de 1-1 aantekende. Op slag van het rustsignaal maakte de spits de ook de 2-1. Mühren scoorde uit een strafschop die werd toegekend na een handsbal van Anouar El Azzouzi.

???????? Mühren on fire! De Volendammer maakte er 4 (!) vanavond en is nu met 13 doelpunten topscorer in de KKD ??#voldor pic.twitter.com/kUUdk1ivCn — ESPN NL (@ESPNnl) October 29, 2021

Ook de 3-1 maakte Mühren vanaf elf meter. Een overtreding van Van Huizen op Boy Deul was reden genoeg voor scheidsrechter Erwin Blank om de penalty toe te kennen. De kans op een positief eindresultaat voor Dordrecht nam toe toen Dense Kasius twintig minuten voor tijd met zijn tweede gele kaart van het veld werd gestuurd. Ook met tien man bleek Volendam echter de betere. Enkele minuten later tekende Mühren namelijk al zijn vierde van de avond aan na een intikker van dichtbij. Suray deed in de tachtigste minuut nog wel wat terug, maar een gelijkspel zat er niet meer in: 4-2.

De Graafschap - ADO Den Haag 1-0

De eerste helft leverde geen doelpunten op, maar De Graafschap kon wel moed putten uit het eigen spel. Vanaf de eerste minuut had de thuisploeg de overhand en kwamen er serieuze mogelijkheden. Halverwege de eerste helft haalde spits Thomas Verheydt van ADO een kopbal van Jeffry Fortes op de lijn weg; even daarna belandde een vrije trap van Elmo Lieftink van aanzienlijke afstand op de lat. De Graafschap had de betere kansen in de eerste helft, maar na de pauze maakten beide ploegen lange tijd weinig aanspraak op een doelpunt. Het aantal uitgespeelde kansen was erg beperkt; de grootste was voor Giovanni Korte, die na een voorzet van Roland Baas naast kopte via doelman Luuk Koopmans. Een strafschop bood uitkomst voor De Graafschap: Allard Lindhout wees ondanks protest van ADO naar de stip na een vermeende overtreding van Jonathan Mulder op Julian Lelieveld en Danzell Gravenberch schoot met wat mazzel raak.

Afgelopen! @DeGraafschap pakt op de valreep de volle buit tegen @ADODenHaag. Invaller Danzell Gravenberch beslist het duel vlak voor tijd vanaf de stip ?? pic.twitter.com/xqMbAC0z4A — ESPN NL (@ESPNnl) October 29, 2021

FC Emmen - VVV-Venlo 0-0

In de negende minuut ontstond het eerste serieuze gevaar: Jeredy Hilterman dook oog in oog met keeper Lukas Zima op en schoot op de buitenkant van de paal. Aan de overzijde voorkwam doelman Michael Brouwer van Emmen met een knappe redding dat Sven Braken de score opende. Zima belette in de slotminuut van de eerste helft ook Jasin Assehnoun het scoren. Na de pauze had Emmen een groot deel van het balbezit. Rui Mendes stuitte nog op Zima, maar na een fraaie voorzet van Peter van Ooijen kopte Hilterman alsnog de 1-0 tegen de touwen. Hilterman leek even daarna zijn tweede te maken met een stift, maar de bal had te weinig vaart en werd door een uiterste krachtsinspanning van rechtsback Tobias Pachonik voor de lijn weggehaald. Niet veel later belandde een van richting veranderde voorzet van Lorenzo Burnet op de paal.

FC Den Bosch - Jong FC Utrecht 2-1

In de negentiende speelminuut kwamen de Bosschenaren op een 1-0 voorsprong. Kevin Felida gaf de bal mee aan Gaston Salasiwa, die op zijn beurt aflegde op Roy Kuijpers. De spits ronde op koelbloedige wijze af en maakte zijn achtste competitietreffer. Op slag van het rustsignaal zette ook Mohamed Berte zijn naam op het scorebord, en maakte daarmee een grote gemiste kans uit de tweede minuut goed. De Belg ontving de bal van Soufyan Ahannach en vond een gat in de Utrechtste verdediging: 2-0. Een klein kwartier voor tijd bracht Jong FC Utrecht de spanning nog wel terug in de wedstrijd, maar ondanks de tegentreffer van Ayman Sellouf gaf Den Bosch de zege niet meer uit handen.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 13 9 3 1 17 30 2 De Graafschap 13 8 2 3 7 26 3 Excelsior 12 8 1 3 12 25 4 FC Emmen 13 8 1 4 9 25 5 Jong Ajax 12 6 1 5 4 19 6 Jong AZ 12 6 1 5 1 19 7 Roda JC Kerkrade 12 5 3 4 4 18 8 Jong FC Utrecht 13 5 3 5 3 18 9 ADO Den Haag 13 7 2 4 7 17 10 FC Eindhoven 12 5 2 5 -2 17 11 VVV-Venlo 13 5 1 7 -3 16 12 FC Den Bosch 13 5 1 7 -6 16 13 Telstar 12 4 4 4 -7 16 14 NAC Breda 12 4 3 5 1 15 15 MVV Maastricht 12 5 0 7 -17 15 16 Jong PSV 12 4 2 6 -2 14 17 Helmond Sport 12 4 2 6 -4 14 18 TOP Oss 12 3 1 8 -8 10 19 Almere City FC 12 2 3 7 -5 9 20 FC Dordrecht 13 1 4 8 -11 7