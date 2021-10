René van der Gijp en Johan Derksen geven Ajax compleet tegenstrijdig advies

René van der Gijp adviseert Ajax om Remko Pasveer ook na de terugkeer van André Onana te blijven opstellen. Vanaf volgende week donderdag kan Ajax officieel weer beschikken over Onana, die inmiddels alweer meetraint met het eerste elftal. Het blijft voorlopig de vraag of Erik ten Hag zal vasthouden aan Pasveer of de voorkeur gaat geven aan zijn concurrent uit Kameroen.

Van der Gijp snapt waarom Onana in ieder geval mag meetrainen en in beeld blijft bij het eerste elftal. "Ik kan wel begrijpen dat ze bij Ajax als de dood zijn dat Pasveer nog geblesseerd raakt. Dan zit je wel met een probleem", vertelt de analist vrijdagavond bij Veronica Inside. "Maar laat hem lekker staan zolang hij op deze manier blijft keepen. Het publiek gaat anders fluiten, dat is allemaal gedoe om niks. Laat die Pasveer lekker keepen."

De aversie richting Onana bij een deel van het publiek werd vrijdag al duidelijk door een statement van de F-Side. De harde kern hoeft Onana niet meer terug te zien, maar Johan Derksen zou Pasveer 'nooit' laten staan. "Onana is niet een beetje beter, maar een straatlengte. De F-Side zou dan het beleid bij Ajax bepalen. Onana kan je in Europees verband een ronde verder helpen. Pasveer keept op het moment hartstikke goed, maar het is geen Onana, dat is een puntenpakker."

Onana werd door de F-Side een ‘ontzettende Judas’ genoemd. Hij kreeg een dopingschorsing voor het innemen van furosemide; de keeper dacht naar eigen zeggen een paracetamol te nemen, volgens de F-Side een 'bizar verhaal'. "De acties die jij hebt uitgehaald, hebben ervoor gezorgd dat je onze steun volledig kwijt bent", klonk het. "Eerst krijg je een schorsing voor een langere periode, vervolgens naai je Ajax door niet bij te tekenen. Helaas moeten we hieruit concluderen dat je een ontzettende Judas bent en dat kunnen en zullen we je niet vergeven."