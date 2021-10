Trabzonspor verliest Gervinho maar verstevigt koppositie

Vrijdag, 29 oktober 2021 om 21:05 • Mart van Mourik

Trabzonspor heeft zijn koppositie in de Süper Lig verstevigd. In eigen huis kende de ploeg van trainer Abdullah Avci de nodige problemen met Rizespor, dat pas halverwege de tweede helft voorbijgestreefd werd: 2-1. Dankzij de zege vergroot lijstaanvoerder Trabzonspor het gat met Hatayspor voorlopig tot zeven punten, al heeft de nummer twee nog een wedstrijd tegoed. Rizespor blijft hekkensluiter in Turkije.

Op voorhand een duel tussen David en Goliath, maar niets bleek in de praktijk minder waar. Hoewel Trabzonspor in de openingsfase een speldenprikje uitdeelde via Gervinho, die overigens al na een kwartier spelen geblesseerd uitviel, was het Rizespor dat op voorsprong kwam. Joel Pohjanpalo zag zijn schot uit de draai geblokt zag worden door Edgar Ié, die echter al dan niet bewust zijn arm gebruikte om de bal te keren. Na het bekijken van de videobeelden kende arbiter Halil Umut Meler een strafschop toe aan de bezoekers. Damjan Djokovic nam zijn verantwoordelijkheid en benutte de buitenkans op koelbloedige wijze: 0-1.

Het duurde tot de 43ste minuut voordat Trabzonspor langszij kwam. Wederom werd er gescoord uit een strafschop, die toegekend werd na een handsbal in het zestienmetergebied van Yannick Bolasie. Djaniny maakte geen fout en verschalkte doelman Gökhan Akkan in de linkerbenedenhoek: 1-1. In het tweede bedrijf waren de teams opnieuw aan elkaar gewaagd. Zo beproefde onder meer Abdülkadir Ömür zijn geluk namens de thuisploeg met een schot dat over ging, terwijl doelman Ugurcan Çakir aan de overzijde in actie moest komen na een poging van Pohjanpalo. Toch knakten de bezoekers een kwartier voor tijd.

Na een hoekschop vanaf de linkerkant kopte Vitor Hugo richting het vijandige doel. In eerste instantie wist Akkan redding te brengen, maar hij kon niet voorkomen dat Anthony Nwakaeme uit de rebound alsnog binnentikte: 2-1. In het restant van de wedstrijd zou er niet meer gescoord worden. Het was de vierde competitiezege op rij voor Trabzonspor, waar Stefano Denswil kon rekenen op een invalbeurt.