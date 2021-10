Solskjaer: ‘Het valt op hoe kalm en rustig Fury is als hij op de grond ligt’

Vrijdag, 29 oktober 2021 om 20:36

Ole Gunnar Solskjaer hoopt dat de selectie van Manchester United een voorbeeld neemt aan Tyson Fury. De trainer van the Red Devils schrok zondag van het optreden van zijn ploeg in de eerste helft van de wedstrijd tegen Liverpool; bij rust stond het al 0-4 op Old Trafford en na de pauze scoorde de rivaal nog eenmaal. In de aanloop naar de uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur van zaterdagavond refereert Solskjaer aan de kalmte die Fury uitstraalt bij tegenslagen.

De oorwassing door Liverpool doet nog altijd veel pijn bij de Noorse manager. “Het optreden was niet acceptabel”, zo wordt Solskjaer geciteerd door de Daily Mail. “We moeten nagaan waarom het onacceptabel was. Het voelde alsof we een bokser waren die knock-out wordt geslagen in de eerste minuten van de eerste ronde. We stonden een beetje te open en liepen te hard van stapel tegen een goed team.”

“Als je kijkt naar iemand als Tyson Fury als hij een paar tikken heeft ontvangen: het valt op hoe kalm en rustig hij is als hij op de grond ligt. Dan telt hij even tot zeven of acht seconden, en dan staat hij op om zich klaar te maken. Wij wilden direct opstaan.” De trainer van United heeft er echter vertrouwen in dat hij het tij weet te keren. “We moeten beter presteren, we moeten eerlijk zijn en direct met elkaar communiceren.”

“Ik heb hier als speler een aantal heel slechte momenten meegemaakt en als manager heb ik ook met tegenslagen te maken gehad”, erkent Solskjaer. “Ik heb in mijn periode als trainer hier al twee of drie keer een crisis meegemaakt. Ik ben echter nooit bij de pakken neer gaan zitten en heb me altijd terug kunnen vechten. Je moet vooruit kijken naar de volgende wedstrijd. We hebben de afgelopen week goed getraind, maar nu moeten we het op het veld laten zien.”