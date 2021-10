Antony houdt Vinícius Júnior buiten selectie van Brazilië

Vrijdag, 29 oktober 2021 om 20:10 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:22

Antony is door bondscoach Tite opgenomen in de selectie van Brazilië voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Colombia en Argentinië van respectievelijk 11 en 16 november. De aanvaller van Ajax mocht eerder deze maand invallen in de wedstrijden tegen Venezuela (1-3 zege), Colombia (0-0) en Uruguay (4-1 zege). Het waren zijn eerste drie interlands; in zijn debuutwedstrijd maakte hij een van de drie doelpunten. Volgende maand krijgt hij opnieuw de kans zich te laten zien.

Tite kiest ervoor om Antony en Raphinha de voorkeur te geven boven Vinícius Júnior, die een basisplaats heeft bij Real Madrid maar geen deel uitmaakt van de selectie. Vinícius wordt door Tite bestempeld als 'een geweldige speler, met veel potentie om nog beter te worden'. "Hij presteert goed bij zijn club. De drie spelers hebben ons in een lastig parket gebracht", geeft de bondscoach toe. "Ik heb bepaalde spelers om voetbaltechnische redenen uit de selectie moeten laten op dit specifieke moment. De prestaties van Antony en Raphinha waren belangrijk voor hun plek in de selectie."

Tite voelt zich gesterkt door het spel tegen Uruguay, de 'beste wedstrijd die we recentelijk hebben gespeeld'. Daarin kwamen Raphinha en Antony in actie, terwijl Vinícius op de bank bleef. Antony speelde als linksbuiten, de positie van Vinícius. De bondscoach heeft met Richarlison ook een andere speler die als linksbuiten kan opereren uit de selectie gehouden. "Hij is een van de spelers die belangrijk is voor ons, maar je moet keuzes maken voor deze wedstrijden. We hebben geen aanloopperiode zoals bij de Copa América. Hij raakte op 13 september geblesseerd aan zijn knie en traint sinds 18 oktober weer mee. Hij maakt nog niet veel speelminuten. Wij denken dat hij nog wat meer speeltijd nodig heeft om beter in vorm te komen."

Vinícius verkeert in goede vorm en kwam in zijn laatste vijftien wedstrijden voor Real Madrid tot zeven doelpunten en vijf assists. Hij lijkt simpelweg niet goed te passen in de plannen van Tite, die het liefst in een 4-4-2-formatie lijkt te spelen. In de laatste drie interlands noteerde Vinícius bij elkaar opgeteld slechts 27 speelminuten. Tite baarde verder opzien door Philippe Coutinho op te roepen. De middenvelder van Barcelona speelde op 14 oktober 2020 zijn laatste interland (4-2 zege op Peru) en maakte de afgelopen wedstrijden geen grootse indruk bij zijn club.

De volledige selectie:

Doel: Alisson Becker (Liverpool), Ederson (Manchester City), Gabriel Chapecó (Grêmio)

Verdediging: Éder Militão (Real Madrid), Lucas Veríssimo (Benfica), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Thiago Silva (Chelsea), Danilo (Juventus), Emerson Royal (Tottenham Hotspur), Alex Sandro (Juventus), Renan Lodi (Atlético Madrid)

Middenveld: Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Gerson (Olympique Marseille), Lucas Paquetá (Olympique Lyon), Philippe Coutinho (Barcelona)

Aanval: Antony (Ajax), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Matheus Cunha (Atlético Madrid), Neymar (Paris Saint-Germain), Raphinha (Leeds United).