Feyenoord kan momenteel onmogelijk ‘ja’ zeggen tegen nieuwe stadion

Vrijdag, 29 oktober 2021 om 17:30

Feyenoord kan op dit moment onmogelijk 'ja' zeggen tegen een nieuw stadion, zo meldt RTV Rijnmond. De financiering voor Feyenoord City, zoals het project heet, dient voor het eind van dit kalenderjaar rond te zijn, maar dit lijkt juist steeds verder uit zicht te raken. De bouwkosten zijn flink gestegen en de financiële situatie van Feyenoord biedt geen ruimte om het gat in de begroting te kunnen dichten.

Eind 2020 lieten de Rotterdammers weten nog een jaar nodig te hebben om zowel de inkomsten voor Feyenoord City te verzekeren als een contract af te sluiten voor de begrote bouwkosten. De onderhandelingen met kandidaat-bouwbedrijven BAM en Besix verlopen echter nog altijd stroef, daar het begrote bedrag om het stadion te bouwen ver boven de 441 miljoen uitkomt die Feyenoord wél op kan vangen met de huidige financiering. Die stijging komt grotendeels door de stijgende staal-, hout- en betonprijzen. Aanpassingen aan het stadion om onder het bedrag van 441 miljoen euro uit te komen zouden te veel afbreuk doen aan de kwaliteit of businesscase van het stadion.

RTV Rijnmond noemt voor nu twee opties. De eerste optie is de stekker uit het project trekken, wat zal leiden tot het faillissement van Stadion Feijenoord. Feyenoord moet het stadion dan overnemen, waarna aan een permanente oplossing als vernieuwbouw kan worden gedacht. Er kan ook nog gewacht worden tot de prijzen op de bouwmaterialenmarkt normaliseren, alleen kan dit volgens experts één of twee jaar duren en geld om te wachten heeft Feyenoord niet.

Ook op een extra financiële injectie van de gemeente (naast de zestig miljoen euro die werd betaald voor de grond waarop het nieuwe stadion moet komen en de veertig miljoen euro aan aandelen die de gemeente in het project kocht) hoeft niet te worden gerekend. De Rotterdamse gemeenteraad gaf eerder al aan ‘geen cent extra’ meer in het nieuwe stadion te zullen stoppen.

Toon van Bodegom, president-commissaris van Feyenoord, gaf eerder deze week in een persconferentie rondom het aanstaande vertrek van directeur Mark Koevermans aan dat er ‘op zeer korte termijn’ meer bekend zal worden over de voortgang van Feyenoord City. RTV Rijnmond verwacht dat er dan in ieder geval geen groen licht kan worden gegeven voor de financiering en bekend kan worden gemaakt dat het nieuwe stadion er gaat komen.