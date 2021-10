Schmidt komt terug op uitspraak over titelkansen: ‘Dát was de boodschap’

Vrijdag, 29 oktober 2021 om 16:15 • Laatste update: 16:34

Roger Schmidt kan bij PSV voorlopig geen beroep doen op Cody Gakpo, Noni Madueke, Ryan Thomas en Ritsu Doan, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Het viertal mist het competitieduel met FC Twente van zaterdagmiddag en moet volgende week ook de Europa League-wedstrijd tegen AS Monaco en het Eredivisie-duel met Fortuna Sittard aan zich voorbij laten gaan. Schmidt komt tijdens de persconferentie in aanloop naar het thuisduel met FC Twente (zaterdagmiddag 16.30 uur) tevens terug op zijn uitspraak over de titelkansen van PSV.

Gakpo viel in de verloren Europa League-wedstrijd tegen AS Monaco (1-2) na rust uit met een enkelblessure. Ook Madueke moest de strijd tegen de Monegasken voortijdig staken. De aanvaller ondervindt hinder van een spierblessure en miste daardoor net als Gakpo de competitiewedstrijd tegen Ajax (5-0 verlies). Doan viel begin oktober weg vanwege een knieblessure, terwijl Thomas aan hetzelfde gewricht zal worden geopereerd. De 26-jarige middenvelder kwakkelde in de eerste maanden van het seizoen met problemen aan zijn knie en hierop is besloten om een lichte operatie te ondergaan.

Na een 0-4 zege op Ajax in de strijd om de Johan Cruijff Schaal, ging PSV zondag in de Eredivisie tegen de Amsterdammers met 5-0 onderuit. Schmidt was na afloop niet tevreden over de weerstand die zijn ploeg in dit duel bood. Het koppel in de voorhoede Eran Zahavi en Carlos Vinícius bleek geen succes. “Omdat ze niet gescoord hebben, maar ook in het spel tegen de bal. Maar dat laatste kan ik eigenlijk van alle spelers zeggen”, zegt Schmidt tegen het Eindhovens Dagblad. “We waren niet dapper genoeg. Dat heeft ook oorzaken en ik begrijp ook dat het na een wedstrijd op donderdagavond soms moeilijk is.”

Schmidt zei na afloop van het duel met Ajax dat PSV nog twintig procent kans maakt op de landstitel en komt vrijdag terug op die uitspraak. "Min of meer twintig procent, ja", zo tekent Voetbal International op uit de mond van Schmidt. "Maar mijn boodschap was vooral dat we gewoon niet op hetzelfde niveau zitten als Ajax. Dat zie je al aan de teams en aan de budgetten. Het gat is maar vier punten, dus we vechten nog steeds om de titel, maar we hebben wel een perfect seizoen nodig."

De oefenmeester van PSV verwacht een lastig duel met FC Twente. "FC Twente kent ook zijn ups en downs, maar presteert tegen sterke tegenstanders altijd goed. Ze hebben van AZ en Vitesse gewonnen en speelden gelijk tegen Ajax. Dat zegt alles. Voor aanvallend ingestelde ploegen is het lastig spelen tegen FC Twente, dat voor het doel zeer efficiënt is. We moeten laten zien dat we geleerd hebben van de afgelopen weken door zelf efficiënter te zijn en minder tegendoelpunten te incasseren.”

Ron Jans ziet kansen tegen PSV

"We zijn benieuwd hoe we ons meten met PSV, we hebben ons dit seizoen al uitstekend laten zien tegen de ploegen bovenin", zo blikt Ron Jans op de website van FC Twente vooruit op de ontmoeting met PSV. "Het is belangrijk dat we compact verdedigen en durven te voetballen. Wij gaan ook onze kansen krijgen en dan is het zaak effectief te zijn. PSV speelde in de voorbereiding echt heel erg goed, zoals in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. Gakpo en Madueke zullen bij PSV ontbreken, maar dan staat er nog steeds echt een heel goede ploeg. PSV zal wat recht willen zetten en wij gaan hen dat zo moeilijk mogelijk maken."